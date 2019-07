Dronken Heemskerker rijdt na lange achtervolging op politieagent in

BEVERWIJK - Een 31-jarige man uit Heemskerk is afgelopen nacht in Beverwijk opgepakt nadat hij met zijn scooter op een agent in reed. De man was onder invloed van drank en mogelijk ook drugs. De politieman kon net op tijd weg springen van de naderende, bezopen man en bleef ongedeerd.

Rond 04.20 uur zagen agenten de 31-jarige dronkaard op de scooter zitten, met een bijrijder. Ze vielen op omdat zij geen helm droegen, wat wel verplicht is. Bij het zien van de politie scheurde de 31-jarige Heemskerker snel weg, over het trottoir, richting de kerk van Beverwijk.

Lees ook: Wéér vernielingen bij woning van Hoorns gezin: ruit van bovenbuurman ingegooid

Bij de kerk stapte de bijrijder snel af, maar de bestuurder reed verder. Een achtervolging door het centrum van Beverwijk volgde. Op de Kerkstraat stond een agent met een fiets op de man te wachten, maar moest wegspringen toen hij met volle vaart op hem afreed. De fiets raakte zwaar beschadigd.

Op de Jan Alsweg botste de dronkenlap tegen een lantaarnpaal en viel om. Hij probeerde nog weg te rennen, maar de politie kon hem op tijd inrekenen.