Wilde en gevaarlijke achtervolging na diefstal: verdachten klemgereden in Ilpendam

ILPENDAM - Twee vluchtende dieven hebben vanmiddag gevaarlijke capriolen uitgehaald om uit handen te blijven van de politie. Zonder succes, want na een wilde achtervolging werd hun auto klemgereden op de N235 bij Ilpendam.

Het dievenduo ging er na hun daad in Amsterdam-Oost vandoor in de richting van Purmerend. Agenten in burger zetten hierop de achtervolging in.

Capriolen

Er werd onder andere met hoge snelheid over de A10 gescheurd. Ook reden de dieven over de vluchtstrook en werd de juiste rijrichting op de provinciale weg meerdere keren genegeerd.

Bij het dorp Watergang lukten het de verdachten bijna om de politie af te schudden, maar een agent in vrije tijd wees de achtervolgers weer in de goede richting. Een aantal kilometer verderop, op de N235 bij Ilpendam, werd het voertuig klemgereden.

Aanhoudingen

Een van de dieven is ter plekke aangehouden. Vermoedelijk is het de ander gelukt om te vluchten, want naar hem wordt nog gezocht.