Zandvoortse racefan Marcel kan weer lachen: hij kan toch naar de Formule 1

ZANDVOORT - Wat was hij teleurgesteld gisteren: Zandvoorter Marcel Busscher las in zijn mail dat hij niet tot de gelukkigen behoorde bij de loting van de Formule 1-tickets. Gelukkig heeft hij nu toch kaartjes van iemand over kunnen nemen.

Marcel is eigenaar van café Rabbel in het hart van Zandvoort en aan de F1-posters en zelfs het bier kun je merken dat hij een enorme fan is. Hij brouwde namelijk zijn eigen Formule 1-bier, zo blij was hij dat de race weer terug naar Zandvoort kwam. En toen kwam dat slechte nieuws gisteren in zijn mailbox:

Op de tribune

Maar gelukkig schijnt vandaag de zon weer, ook voor Marcel. Hij laat NH Nieuws weten dat hij inmiddels kaarten heeft kunnen overnemen voor de trainingen op vrijdag en zondag kan hij zelfs op de tribune plaatsnemen tijdens de race.

Meer geluksvogels

Fans die geen kaartjes hebben, kunnen mogelijk binnenkort terecht op een speciale website van de organisatie waar 'tweedehands kaartjes' aangeboden kunnen worden. Dit om te voorkomen dat kaartjes toch voor woekerprijzen worden aangeboden op sites als Marktplaats, wat gisteren eigenlijk al direct het geval was.



Sportief directeur Jan Lammers waarschuwde nog voor de verkoop van kaartjes op Marktplaats. Die kaarten worden waarschijnlijk ongeldig verklaard en het is nog maar de vraag of de aanbieders ook daadwerkelijk kaarten hebben aan te bieden.