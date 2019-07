Website voor tweedehands Formule 1-tickets in de maak

ZANDVOORT - Bij echte Formule 1-fans staat vandaag al maanden met een uitroepteken in de agenda. Deze morgen wordt namelijk bekend wie er in aanmerking komt voor tickets voor de Formule 1 van Zandvoort van volgend jaar. Behoor je niet tot de gelukkigen? Geen nood: er is namelijk een website in de maak waarop tweedehands kaarten kunnen worden aangeboden en gekocht.

Dat bevestigt een woordvoerder van het Bredase bedrijf CM.com, dat de website ontwikkelt. Volgens eigenaar Jeroen van Glabbeek gaat het om een primeur: bij geen enkele andere Formule 1-race in de wereld is het volgens hem ooit mogelijk geweest om kaarten op naam via een officieel platform door te verkopen, zegt hij tegen Emerce.nl.

Lees ook: Zandvoorters reageren gelaten op ticketprijzen Formule 1: "Maar ik het ga toch op tv kijken"

Hoewel het platform Ticketswap al jaren de mogelijkheid biedt om kaarten 'op naam' voor evenementen te verkopen, is er volgens Glabbeek in Nederland geen evenement van soortgelijke omvang als de Formule 1 dat deze mogelijkheid biedt.

Teleurstelling

Honderdduizenden fans hebben zich de afgelopen tijd geregistreerd in de hoop vandaag het door hen gewenste aantal kaarten toebedeeld (max. 6) te krijgen. In totaal zijn er ruim een miljoen kaarten aangevraagd, maar omdat er per dag maximaal 105.000 plaatsen beschikbaar zijn, hangt voor een grote groep liefhebbers een teleurstelling in de lucht.

Een deel van hen kan dus alsnog slagen via de tweedehandsticket-site, mits daar (voldoende) kaarten worden aangeboden door mensen die toch afzien van een bezoek. Wie bang is voor woekerprijzen, hoeft zich geen zorgen te maken: de organisatie verbiedt het om winst te maken op de kaarten.

Als de organisatie ontdekt dat er wel winst is gemaakt, kan ze kaarten ongeldig verklaren. Kaarten die via het officiële platform worden doorverkocht, gaan dus sowieso tegen eerlijke prijzen weg.

Duurste kaarten

Om je een indruk te geven: de officiële prijs van de duurste kaarten - voor de hoofdtribune met zicht op het rechte stuk van het circuit - kosten 448 euro.

Lees ook: Miljoen aanvragen voor kaartjes Formule 1 Zandvoort

Zoals gezegd: vandaag krijgen belangstellenden het verlossende woord. Wie is ingeloot, krijgt per mail een betaallink. Om zeker te zijn van kaarten, moet die betaling binnen vijf dagen worden voldaan. Heb jij als echte fan tickets en ben je door het dolle heen? Of heb je juist achter het net gevist, terwijl je de grootste Formule 1-fanaat bent? NH Nieuws komt graag met je in contact via internet@nhnieuws.nl