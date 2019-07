Niet-gevaccineerde kinderen vanaf vandaag geweerd bij kinderopvanglocaties Berend Botje

NOORD-HOLLAND - Kinderopvangorganisatie Berend Botje begint vandaag met het weren van niet-gevaccineerde kinderen op locaties waar ook de allerjongsten worden opgevangen.

Eind april ontvingen alle ouders van kinderen die door Berend Botje worden opgevangen een brief waarin de organisatie meedeelde dat 'kinderen vanaf 1 juli alleen nog worden toegelaten als ze deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma'.

Met de maatregel loopt Berend Botje vooruit op wetgeving die het voor kinderopvangorganisaties mogelijk moet maken ongevaccineerde kinderen te weren. "De aanleiding van ons besluit is dat wij een zo veilig mogelijke omgeving voor kinderen willen bieden, dat is ook een van onze kerntaken", beargumenteerde de directie van de maatregel in april.

Verspreid over Noord-Holland heeft Berend Botje vijftig opvanglocaties en zeshonderd gastouders. Concreet betekent de ban dat ongevaccineerde kinderen niet meer worden toegelaten op locaties waar ook de kinderen onder de 14 maanden worden opgevangen. Dat is namelijk de leeftijd waarop kinderen hun eerste BMR-vaccinatie (bof, mazelen, rode hond) krijgen.

Andere locaties

Indien de mogelijkheid bestond, zijn niet-gevaccineerde kinderen overgeplaatst naar andere locaties, waar geen kinderen jonger dan 14 maanden worden opgevangen.

"We hebben ook locaties waar geen baby's worden opgevangen, waaronder peuterspeelgroepen en bso's", zei pedagogisch directeur Gaby Alberts eerder tegen NH Nieuws. "Daar zullen we ongevaccineerde kinderen niet gaan weren, want daar lopen baby's immers geen gevaar."

Toch is het contract met 'een handvol' ouders opgezegd, omdat zij weigeren hun kinderen te laten vaccineren en vasthouden aan de opvanglocatie van hun keuze. Een enkele ouder dreigde met juridische stappen tegen organisatie.

Groepsimmuniteit

Als minimaal 95 procent van de kinderen de BMR-vaccinatie heeft gehad, zijn dankzij groepsimmuniteit ook niet-gevaccineerde kinderen beschermd. Toen de organisatie de maatregel in april kenbaar maakte, lag het aandeel BMR-gevaccineerde kinderen in Nederland 92 procent.

Onlangs bleek dat de vaccinatiegraad voor bof, mazelen en rode hond in 17 van de 48 Noord-Hollandse gemeenten niet op de minimaal vereiste 95 procent ligt, en in die gemeenten niet-ingeënte kinderen dus niet worden beschermd door groepsimmuniteit.