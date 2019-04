Kinderopvang Berend Botje wijst 'handvol' ongevaccineerde kinderen de deur

NOORD-HOLLAND - Als gevolg van het besluit om per 1 juli ongevaccineerde kinderen te weren, heeft Kinderopvang Berend Botje het 'contract met een handvol ouders eenzijdig opgezegd'.

Dat zegt pedagogisch directeur Gaby Alberts tegen NH Nieuws. Het gaat om ouders die ondanks de vaccinatie-eis van de kinderopvangorganisatie hun kind niet laten inenten tegen bof, mazelen en rode hond.

Eerder vandaag maakte de organisatie - met 50 opvanglocaties en 600 gastouders in Noord-Holland - bekend dat ongevaccineerde kinderen voortaan worden geweerd van locaties waar ook baby's jonger dan 14 maanden worden opgevangen.

Groepsimmuniteit

Dat onderscheid wordt gemaakt omdat bij een vaccinatiegraad van minimaal 95 procent de allerjongsten automatisch zijn beschermd, wat ook wel groepsimmuniteit wordt genoemd. Omdat de vaccinatiegraad voor bof, mazelen en rode hond in Nederland tot 92 procent is gedaald, hoopt de organisatie nu zelf voor groepsimmuniteit te zorgen door ongevaccineerde kinderen uit de buurt van de baby's te houden.



"We hebben ook locaties waar geen baby's worden opgevangen, waaronder peuterspeelgroepen en bso's", zegt Alberts. "Daar zullen we ongevaccineerde kinderen niet gaan weren. Daar lopen baby's immers geen gevaar."