Nieuwe tips over dodelijk ongeluk Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - De politie heeft meerdere tips ontvangen over het dodelijke ongeluk aan de Westtangent in Heerhugowaard vorige week. Daarbij kwam een 15-jarig meisje om het leven. De tips zijn binnengekomen nadat de politie eerder deze week een specifieke getuigenoproep deed.

De oproep van eergisteren was gericht op de zoektocht naar een specifieke automobilist. De bestuurder van een zwarte Seat Leon zou op 19 juni rond 23.15 uur - net voor het ongeluk - op de Saffier hebben gereden. Vervolgens zou de automobilist zijn afgeslagen richting de G. Rietveldweg of de Westtangent. "Hopelijk kan diegene ons meer vertellen over wat er is gebeurd", zei een woordvoerder van de politie eerder tegen NH Nieuws.

Dankzij de oproep is er nieuwe informatie binnengekomen, laat een woordvoerder van de politie weten. "Alles wordt onderzocht." Ze kan niet zeggen of de bestuurder van de zwarte Seat Leon zich ook daadwerkelijk heeft gemeld.

De twee eerder aangehouden verdachten, twee Heerhugowaarders van 28 jaar en 26 jaar oud, zijn inmiddels vrijgelaten. Het 15-jarige slachtoffer is dinsdag begraven in Alkmaar en 's avonds herdacht op de plek van het ongeluk.