Honderden mensen bewijzen omgekomen Ilayda (15) laatste eer

ALKMAAR - Onder grote belangstelling is de 15-jarige Ilayda de Hond uit Heerhugowaard vanmiddag naar haar laatste rustplaats in Alkmaar gebracht. Een erehaag stond haar op te wachten en paarden, waaronder Ilayda’s eigen paard, gingen de stoet voor. Vanwege de grote belangstelling konden mensen, die niet meer in de zaal terecht konden, de plechtigheid op een groot scherm volgen.

Het meisje kwam vorige week woensdag om het leven bij een ongeluk op de Westtangent in Heerhugowaard. Het ongeluk gebeurde iets voor 23.20 uur op het kruispunt van de Westtangent met de Abe Bonnemaweg. Ilayda werd aangereden door een personenauto en overleed direct aan haar verwondingen. Mogelijk was er sprake van een straatrace.

Lees ook: Grote verslagenheid om dood 15-jarige Ilayda: "Allerergste wat je kan overkomen"

Tientallen jongeren, vooral uit Heerhugowaard en Alkmaar, kwamen naar haar uitvaart. Ze waren netjes gekleed, droegen bloemen en maakten een erehaag. Vanwege de warmte werden er flesjes water uitgedeeld. De weg werd voor een deel afgezet en ook de politie was aanwezig.

Specifieke getuige

De twee verdachten van het ongeluk zijn gisteren vrijgelaten. Wel zijn ze allebei nog steeds verdachten in de zaak. Of ze zijn vrijgelaten vanwege een gebrek aan bewijs, wil de politie niet zeggen. Meerdere getuigen hebben zich inmiddels gemeld, maar de politie is nog op zoek naar een specifiek persoon.

Het gaat om een bestuurder van een zwarte Seat Leon. De automobilist zou rond 23.15 uur op de Saffier hebben gereden en vervolgens zijn afgeslagen richting de G. Rietveldweg of de Westtangent. "Hopelijk kan diegene ons meer vertellen over wat er is gebeurd", aldus een woordvoerder van de politie.