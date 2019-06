Minister over dood fietsster (15) in Heerhugowaard: 'Straatracers zijn tuig'

HEERHUGOWAARD - Minister van Justitie Ferd Grapperhaus heeft geen goed woord over straatracers. Mensen die illegaal de openbare weg gebruiken voor wedstrijden noemt hij 'tuig'.

Grapperhaus reageert op de dood van het 15-jarige meisje in Heerhugowaard, die mogelijk slachtoffer is geworden van een straatrace. Zulk gedrag getuigt volgens de minister van 'lage schofterigheid dat je op Nederlandse wegen zulke dingen uithaalt. Dan moet je een flinke straf krijgen'.

Lees ook: Dode bij ernstig ongeluk in Heerhugowaard

Het 15-jarige meisje werd woensdagavond rond 23.20 uur op haar fiets aangereden door een personenauto. Ze overleed onmiddellijk. Bij het ongeval was een tweede auto betrokken. De politie onderzoekt of het om een race ging.

Lees ook: Slachtoffer dodelijk ongeluk Heerhugowaard is 15-jarig meisje: mogelijk straatrace

Grapperhaus gaat nog deze zomer met de korpsleiding verder in gesprek over illegale straatraces. In de Tweede Kamer is er brede steun om zulke zaken steviger aan te pakken.