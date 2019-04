Onderzoek naar vervuiling van vuilstortplaats Nauerna 'nog lang niet klaar'

NAUERNA - Het heeft lang geduurd maar eindelijk wordt er naar hem geluisterd: Gerard Konijn uit Nauerna strijdt al jaren om duidelijkheid over de vuilstort in zijn dorp. Hij denkt dat de vervuiling doorlekt naar het hele gebied en het Park Nauerna en de polder aantast. De gemeente Zaanstad wil dat dat nu uitgezocht wordt.

Pas als de onderzoeken klaar zijn en het veilig is voor mens en dier kan het Park Nauerna weer open. De gemeente verwacht dat pas in het voorjaar volgend jaar. Het recreatiegebied werd op de 6 maart j.l. gesloten na de vondst van percolaatwater, vervuild water dat met name gevaarlijk is voor kinderen en dieren.

Gerard laat zien hoe het water vanuit de afvalberg in de sloot sijpelt. "Het is kwelwater uit het Noordzeekanaal dat door het afval gaat en dus ernstig vervuild kan zijn." Hij is blij met het aangekondigde onderzoek van de gemeente. "Maar dat had natuurlijk veel eerder moeten gebeuren, dan had je ook niet dat drama met het park gehad."

Lammetje

Boerin Elly Molenmaker heeft een boerderij pal naast de vuilstort, waar schapen grazen langs de dijk bij de vuilstort. Ook zij vreest de vervuiling. Onlangs is een lammetje geboren, zwaar mismaakt met een open rug en verlamde achterkant. Al eerder hadden enkele dieren onverklaarbare gezondheidsverschijnselen. Het mismaakte lammetje is voor onderzoek naar de gezondheidsdienst om te kijken of er een verband is met de verontreinigen.

Gerard zou het liefst zien dat de vuilnisbelt wordt afgedekt met een folie. "Zo moet het eigenlijk. Zo zijn de regels. Dan is het veilig." Maar Afvalzorg, de eigenaar van de vuilstort, heeft al eerder laten weten dat die oplossing pas in laatste instantie wordt overwogen. Nu ligt er gewoon een berg zand van anderhalve meter op het vuilnis.

De gemeente verwacht dat de verschillende onderzoeken pas eind jaar dit jaar afgerond zullen worden.