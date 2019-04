Amstelveen had bluswatervoorziening niet op orde bij verwoestende kerkbrand

AMSTELVEEN - De gemeente Amstelveen is tekortgeschoten in de aanvoer van voldoende bluswater bij de gigantische brand in de Sint Urbanuskerk. Daardoor had de brandweer moeite om het vuur te bestrijden en kwam het blussen te laat op gang. Dit concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid in haar onderzoek naar de kerkbrand.

De Sint Urbanuskerk werd op zaterdag 15 september 2018 getroffen door een enorme brand. De 65 meter hoge toren bleef overeind, maar de schade was enorm. Extra wrang: de kerk was ten tijde van de brand juist in restauratie.

Al vrij snel na het uitbreken van het vuur - dat vermoedelijk in de meterkast ontstond - kwam er kritiek vanuit de inwoners van Amstelveen. Volgens velen duurde het te lang voordat de brandweer begon met blussen. Uit het onderzoek van de Inspectie blijkt nu dat de hulpdiensten moeite hadden om bluswater te bemachtigen. Brandkranen waren onvindbaar, onbereikbaar of werkten niet.

Fouten bij gemeente

De brandweer valt dus niets te verwijten in het laat op gang komen van de brandbestrijding, want de gemeente had de bluswatervoorziening beter op orde moeten hebben, aldus de Inspectie.

De brandweer had de gemeente al voor de brand op de hoogte gebracht van de kapotte of overwoekerde brandkranen, maar deze informatie werd niet doorgegeven aan de partij die de problemen zou moeten oplossen. "De Inspectie vindt het de gemeente aan te rekenen dat dit binnen de organisatie niet goed is geregeld."

Verloop van de brand

Wel blijkt verder uit het onderzoek dat de brand niet anders was verlopen als de bluswatervoorziening wél op orde was geweest. Bij aankomst van de brandweer was het vuur al zo groot, dat het onmogelijk was om de schade beperkt te houden. "Al waren de kranen wel bereikbaar, dan was het verloop niet anders geweest. Inzet van de brandweer was om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar de pastorie, de klokkentoren en het woonhuis. Dat is gelukt", aldus de Inspectie.

Amstelveen krijgt in het rapport een vermanende tik op de vingers en moet onder de loep gaan nemen wie binnen de gemeente de regie heeft op de bluswatervoorziening. Ook stuurt de Inspectie een brief naar andere Veiligheidsregio's, met het verzoek of ook zij de bluswatervoorziening kritisch onder de loep willen nemen.