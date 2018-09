Deel dit artikel:













Brandweer onder vuur door 'bluswaterproblemen' bij de Sint Urbanuskerk Foto: Inter Visual Studio

AMSTELVEEN - De brandweer was zaterdagavond nog druk met het bestrijden van de brand in de Urbanuskerk in Amstelveen, toen de eerste kritiek al binnen druppelde. Omstanders beklagen zich erover dat het blussen door problemen met het bluswater te traag op gang zou zijn gekomen. Ook op sociale media zijn de reacties niet mals.

Afgelopen zaterdag woedde een fikse brand in de Urbanuskerk. Deze brand was vermoedelijk ontstaan na een storing in een meterkast. Volgens getuigen kwam het blussen maar langzaam op gang, omdat er problemen waren met de wateraanvoer. Lees ook: Onafhankelijk onderzoek naar verwoestende kerkbrand in Amstelveen Carmen Westra van de brandweer laat weten dat de klachten bij hen bekend zijn: "Wij hebben gehoord dat mensen hebben aangegeven: 'dat duurde in onze ogen heel lang'. En dat gaan we nu extern onderzoeken." Lees ook: Amstelveen in actie voor afgebrande kerk: "Het minste wat je kan doen" Toch krijgt de brandweer naast kritiek ook bewondering op sociale media voor hun werk. Zo vertelt Eline van den Haak op Facebook over een onbekende brandweerman die bij haar in de slijterij zijn hart kwam luchten na de brand. Zo schrijft ze: "Deze meneer heeft een stuk historie een kans gegeven herbouwd te kunnen worden. En deze meneer is tegengewerkt. Deze meneer heeft alleen maar onbegrip te horen gekregen tijdens zijn werk. Of het niet sneller kon. Waarom er zo laat begonnen is met blussen."