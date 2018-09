Amstelveen in rouw door grote kerkbrand: 'Zoveel mooie en droevige herinneringen hier'

AMSTELVEEN - De schade na de grote brand in de Sint-Urbanuskerk is groot. De toren staat nog overeind, maar de rest van het monumentale gebouw ligt in puin. Een grote klap voor de kerkgangers, vrijwilligers en andere inwoners van Amstelveen, die nu "deze historische ramp" moeten verwerken.

Talloze mensen staan vandaag geëmotioneerd te kijken naar het zwartgeblakerde geraamte van de Sint-Urbanus in de wijk Bovenkerk. "Het hart van onze wijk, en van Amstelveen, is geraakt", verzucht een omstander. "Dit is echt vreselijk."

Renovatie

Pastoor Eugene Jongerden kan er met zijn hoofd nog niet bij. Acht jaar geleden, in 2010, werd de kerk gesloten en startte er een grondige renovatie van het rijksmonument. Pas sinds mei 2016 is het pand weer volledig in gebruik. "Voor de parochie is dit een enorme klap. Ook voor de vrijwilligers die altijd zo betrokken waren."

En die betrokkenheid, die is groot. "Mensen hebben daar tien jaar met kwastjes zitten schilderen", aldus een Amstelvener. "Ze stonden hier tranen met tuiten te huilen."

Een vrouwelijke Engelssprekende parochiaan staat ook met een zakdoek tegen haar ogen gedrukt na de kerk te kijken. "Dit is ons thuis, voor als we 's zondags gaan bidden", vertelt ze. "Het is een prachtige plek om dicht bij God te blijven. En als je ver van je land vandaan bent en je voelt je ergens thuis, is het heel verdrietig om dat in vlammen op te zien gaan."

Even verderop worden veel herinneringen opgehaald aan het gebouw. "Ik woon al mijn hele leven hier", vertelt een Amstelveense. "Ik en mijn broers en zussen zijn hier gedoopt, getrouwd. Mijn man en ouders liggen hier begraven, en ik mag er niet eens bij nu. Er zijn zoveel mooie en droevige herinneringen hier."

Ook wordt er gesproken over het optreden van de brandweer. Er gaan verhalen rond dat het lang duurde voordat het blussen op gang kwam. Vermoedelijk kwam dat doordat de waterput niet direct gevonden werd. Locoburgemeester Herbert Raat heeft laten weten dat er een onafhankelijk onderzoek gaat komen naar de bestrijding van de brand.

Ondanks alle tranen wordt er ook al naar de toekomst gekeken. "Ja natuurlijk denk je aan wederopbouw", vertelt een vrijwilliger van de kerk. "Het is een schitterend monument, dus we gaan er alles aan doen om dat in ere te herstellen." Het feit dat de toren is behouden, geeft hoop. "Daar gaan we mee aan de slag."

