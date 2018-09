Deel dit artikel:













Landelijke inzamelactie voor renovatie Amstelveense Sint Urbanuskerk Foto: Inter Visual Studio

AMSTERDAM - Er is een landelijke actie gestart om geld in te zamelen voor de opbouw van de Sint Urbanuskerk in Amstelveen. Het monumentale gebouw brandde eind vorige week grotendeels af. Morgen staat in De Telegraaf een advertentie waarin wordt gevraagd geld te doneren.

De actie is opgezet door Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus. Mensen kunnen geld overmaken of door middel van een sms-bericht automatisch 3 euro doneren. Het bericht in de krant is het begin van een grotere inzamelactie. "Wij gaan uiteraard ook lokaal en regionaal wat dingen uitzetten", zegt een woordvoerder van de stichting. Lees ook: Brandweer onder vuur door 'bluswaterproblemen' bij de Sint Urbanuskerk Eerder werd bekend dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met de gemeente Amstelveen gaat kijken of ze ook een steentje kunnen bijdragen aan de renovatie van de kerk.