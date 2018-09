Ministerie gaat in gesprek met gemeente over steun voor afgebrande Urbanuskerk

AMSTELVEEN - Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat samen met de gemeente Amstelveen kijken of ze een steentje kunnen bijdragen aan het oplappen van de vorige week afgebrande Urbanuskerk.

Dat laat mediapartner RTV Amstelveen weten. Ook het bestuur van de kerk en de parochie worden in het gesprek betrokken. Het initiatief komt van D66-Kamerlid Vera Bergkamp en Christenunie-Kamerlid Carla Dik-Faber die minister Ingrid van Engelshoven verzochten in gesprek te gaan.

Lees ook: Brandweer onder vuur door 'bluswaterproblemen' bij de Sint Urbanuskerk

Gisteren stemde de commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in met dit voorstel. Op Twitter laat Bergkamp dat ze blij is met het resultaat.

Brand

Afgelopen zaterdag woedde een fikse brand in de Urbanuskerk. Deze brand was vermoedelijk ontstaan na een storing in een meterkast. Volgens getuigen kwam het blussen maar langzaam op gang, omdat er problemen waren met de wateraanvoer.