Schulpengatbank dit weekend op tournee door Duitsland: "Veel herinneringen"

TEXEL - Aan boord gaan van de Schulpengat is sinds de ontmanteling van het TESO-veer niet meer mogelijk, op een van de karakteristieke gele bankjes van de boot zitten kan nog wel. Texelaars Paul en Boy van Dijk (vader en zoon) toeren dit weekend met het door hen bemachtigde TESO-souvenir door Duitsland, om ook Duitse Texelgangers 'das Gefühl von damals' te geven.

Als groot Schulpengat-fans wisten Paul en Boy de hand te leggen op een van de bankjes waarop tienduizenden Texelaars en toeristen de overtocht talloze keren hebben gemaakt. Nadat ze het bankje in Gent hadden opgehaald, besloten ze ermee te poseren in Rotterdam. Voor de Kuip, voor de Erasmusbrug en in de haven: overal tilden ze het bankje uit de aanhanger om er mee op de foto te gaan.

Toen ze die foto's via social media deelden, kregen ze zoveel enthousiaste reacties van Duitsers dat ze een tournee door Duitsland planden. Vandaag staan Duisburg, Gelsenkirchen en Essen op het programma, morgen trekken vader en zoon door Keulen en Dortmund.

"Dertig jaar emotie van het eiland", vat Boy vlak voor vertrek uit Zandvoort samen wat het bankje voor hem betekent. "Het schip heeft veel meegemaakt, en het was eerste schip van Texel dat ik zag toen we daarheen verhuisden."

Paul vertelt dat hij uit binnen- en buitenland verzoeken kreeg om langs te komen met het iconische gele bankje. "Rij je ook even langs Amsterdam? Naar Dortmund? Naar Gelsenkirchen? Toen dachten we: waarom niet? Mensen vinden het leuk en hebben veel herinneringen aan het bankje. Dus gaan we lekker een weekendje met het bankje op pad."

Toch genieten de mannen stiekem ook wel van de kerstsfeer bij onze oosterburen. "Lekker naar de Weihnachtsmarkte, op naar de glühwein."