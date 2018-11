Schulpengat-liefhebbers mogen souvenirs halen uit sloopveerboot

TEXEL - Altijd al een stukje TESO-veerboot willen hebben? Dat kan nu! Want wie wil, kan bij het bedrijf waar De Schulpengat gesloopt wordt een souvenir halen.

Dat zegt het hoofd scheepsontmanteling van het Belgische sloopbedrijf, Peter Wytin, in een interview met de Vlaamse regionale omroep AVS. "De interesse die we hebben is ongelofelijk", aldus Wytin.

Marineschip

De Schulpengat vertrok vorige week woensdag voor de laatste keer vanaf Texel om in Gent gesloopt te worden door scheepsrecyclingbedrijf Galloo. Met enige moeite kwam het schip daar de volgende dag aan.

Het bedrijf is onder meer gespecialiseerd in het slopen van Franse marineschepen. Dit soort aanvragen zijn ze dan ook niet gewend. "Het ene schip heeft meer historie dan het andere, denk ik", lacht Wytin.

Leegslopen

Galloo verwacht nog tot en met maart volgend jaar bezig te zijn met het leegslopen van de boot. Hierna worden de dekken één voor één verwijderd en de romp in stukken gesneden. Eind april is De Schulpengat dan officieel verleden tijd.

Bekijk hier de video.