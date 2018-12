'Gekke Texelaars' op tournee door Duitsland met iconisch TESO-souvenir

TEXEL - De Texelaars die vorige maand met het door hun bemachtigde gele bankje van de afgedankte TESO-veer De Schulpengat door heel Rotterdam poseerden, gaan internationaal. Komend weekend trekken vader Paul en zoon Boy met het souvenir door Duitsland. "Duitsers hebben zo'n verschrikkelijke goede band met Texel en de boot."

Als het Vlaamse sloopbedrijf Galloo begin november bekendmaakt dat fans van De Schulpengat een stukje van de boot kunnen bemachtigen, springen Paul en Boy in de auto en rijden naar Gent. Een paar uur later leggen ze de hand op een van de gele bankjes waarop talloze Texel-gangers de overtocht hebben gemaakt.

Op de terugweg komen ze langs Rotterdam, de thuisstad van hun favoriete club Feyenoord. Ze zetten het bankje voor de Kuip, gaan eropzitten en laten een foto maken, om dat later op de dag bij de Erasmusbrug en in het havengebied nog eens dunnetjes over te doen.

Als ze - eenmaal thuis - de foto's op de door Boy beheerde Facebook-pagina T.E.S.O. fans delen, stromen de enthousiaste reacties binnen. "We kregen zelfs een aanvraag vanuit Duitsland, om voor het stadion van Dortmund op de foto te gaan", zei Paul destijds. "Zo populair was De Schulpengat dus."

"Eigenlijk hebben Duitsers het idee dus zelf aangedragen", verklaart Paul waarom hij zaterdagochtend de eerste boot pakt, zijn zoon ophaalt in Zanfvoorrt en doorrijdt naar Duitsland. "En wij zijn twee gekke Texelaars die het idee uitvoeren."

'Lief aanhangertje'

Zodra Paul zaterdagochtend Boy heeft opgepikt, rijden ze met de bank in een 'lief, klein aanhangertje' richting het oosten. Na een tussenstop bij kennissen in het Gelderse Barchem - 'voor een kopje koffie, niet ver van de Duitse grens' - rijden ze door naar Duitsland. "Dan begint de tour pas echt", benadrukt Paul.

De eerste stop is in Duisburg, waar ze naar verwachting rond 11.30 uur het bankje in de haven neerzetten. Anderhalf uur later staan ze voor het stadion van Schalke 04 in Gelsenkirchen om de eerste dag van de tour om 14.30 uur af te sluiten in 'het hart van het Ruhrgebied' Essen.

Restaurant op Texel

"Daar staan we bij een schitterend museum, bij een liftschacht voor mijnen op een parkeerterrein", vertelt de TESO-fan. Iedere Duitser uit het Ruhrgebied kent dat punt, weet Paul, die in het dagelijkse leven een onder Duitsers drukbezocht restaurant op Texel runt.

De tweede dag van de tour begint in Keulen, waar ze 'voor' de alombekende Dom zullen poseren. "Maar we gaan wel aan de andere kant van de Rijn zitten, want we willen de hele Dom op de foto hebben." Na Dortmund, waar ze het bankje bij het stadion van Borussia uit de aanhanger halen, keren ze huiswaarts.

Strak schema

Hoewel de mannen er een strak schema op nahouden, hebben ze er alle vertrouwen in dat ze geen vertraging oplopen. "In een uur van Keulen naar Dortmund moet lukken", zegt Paul. "Misschien niet op vrijdagmiddag, maar op zondag wel."

Via een speciaal voor de reis aangemaakte appgroep zullen de mannen hun positie met hun volgers delen. "Dan weten ze precies waar we zijn, en weten ze het ook als we in de file staan." Aan animo voor het initiatief geen gebrek, verzekert hij. "We hebben tot nu toe vijftig aanmeldingen van mensen die ons komen opzoeken."



Vaker op tournee?

Plannen om volgend jaar vaker te gaan touren met hun souvenir hebben ze voorlopig nog niet. "Ik kreeg al een verzoek uit Zuid-Duitsland, maar daar ligt nu een enorm pak sneeuw."

Vooral Boy was erg verbaasd dat hun foto's van het gele bankje zoveel losmaakt, vertelt Paul. "Het is een eenvoudig ding, maar misschien juist daarom wel zo mooi."

Tourdata en -schema



Zaterdag 15 december

06.00 uur: Vertrek uit TESO-haven op Texel

11.30 uur: Duisburg, Innenhafen Schrifferstrasse 182

13.00 uur: Gelsenkirchen, Veltins Arena, Parkplatz 1

14.30 uur: Essen, Zolverein Parkplatz



Zondag 16 december

10.00 uur: Kennedy Ufer

12.00 uur: Dortmund, Stadion Parkplatz Bolmkerweg

17.00 uur: Terug in Den Hoorn op Texel

