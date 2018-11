Texelaars toeren met iconisch TESO-souvenir door het land

TEXEL - Boy en Paul van Dijk zijn Texelaars in hart en nieren. Ze waren een van de gelukkigen die een stukje van De Schulpengat mochten ophalen bij de sloop van de boot in Gent. Wat ze kregen? Het iconinsche gele bankje waar duizenden mensen op hebben gezeten om de overtocht te maken. Afgelopen weekend trokken vader en zoon erop uit om het 'souvenir' op te halen.

De liefde van de boot komt niet zomaar ergens vandaan. Boy beleefde zijn jeugd op het eiland, waar zijn ouders een restaurant op een camping runnen. Van kleins af aan raakte hij in vervoering van tripjes op de boot. De Schulpengat werd een onderdeel van zijn leven. Het was daarom pijnlijk om te horen dat de boot naar de sloop ging.

Boy wilde dan ook koste wat kost een stukje van de boot bemachtigen, als aandenken aan zijn jonge jaren op Texel. Zijn hart ging direct sneller kloppen toen bekend werd dat de slopers onderdelen van de boot weggaven aan de echte fans.

"Mijn zoon kreeg een paar weken geleden een belletje dat hij een bankje mocht hebben", vertelt Paul aan de telefoon. "Ik kan de wereld voor hem kopen, maar een stukje van de TESO-boot is voor hem onbetaalbaar." Samen reisden ze met een aanhanger af naar Gent, waar de boot stukje bij beetje uit elkaar wordt gehaald.

Toeren in Rotterdam

Met het erfstuk van De Schulpengat in bezit, kwamen ze beiden op een idee: foto's maken met het bankje voor De Kuip in Rotterdam. Want na de boten van TESO, is de liefde voor Feyenoord bijna net zo belangrijk en de havenstad lag op de route naar huis. "We besloten te toeren met het gele bankje door Rotterdam. Eerst een foto in de haven, daarna een kiekje voor het stadion", aldus Paul.

De foto's werden gedeeld op de Facebookpagina T.E.S.O. fans - een fanpagina die Boy samen met twee anderen beheert - en de reacties stroomden binnen. "Vanuit Duitsland kregen wij zelfs aanvraag om voor het stadion van Dortmund met het bankje op de foto te gaan", licht Paul toe. "Zo populair was De Schulpengat dus."

Rondje Texel

Inmiddels is het bankje weer terug op het eiland, waar het volgens Paul hoort. "Hij krijgt een mooi plekje in ons restaurant. En volgend weekend gaan wij nog een rondje over Texel maken om op meerdere plekken foto's te maken met het echte Texelse bankje", belooft hij.

NH Nieuws was erbij toen het schip voor de laatste keer de haven verliet: