Burgemeester Broertjes bezorgd om invloed criminelen: "Kunnen niet meer wegkijken"

HILVERSUM - Burgemeester van Hilversum Pieter Broertjes maakt zich zorgen over het feit dat criminelen steeds meer invloed lijken te kunnen uitoefenen. Burgemeesters staan steeds vaker in de frontlinie om die criminaliteit aan te pakken.

In een interview met NH Nieuws over burgemeesters die bedreigd worden, doet Broertjes daarom een oproep aan het kabinet om meer geld in extra politie te investeren.

De bedreiging van de Haarlemse collega Jos Wienen noemt Pieter Broertjes 'het ergste wat je kan overkomen'. "Het is totaal uit de hand gelopen. Je wordt voor het minste of geringste nog bedreigd."



Onder meer sociale media zijn daarvan volgens hem de oorzaak. Hij werd recent zelf nog op een zondag anoniem op zijn mobiele telefoon gebeld door iemand die boos op hem was.



Twee derde van de Noord-Hollandse burgemeesters weet hoe het is om bedreigd te worden. Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws. Broertjes merkt dat de burgemeester een prominentere rol heeft als het gaat om de aanpak van de criminaliteit. Die neemt volgens hem toe. "We kunnen niet meer wegkijken."

Broertjes zegt zelf geen ervaring te hebben met serieuze bedreigingen vanuit het criminele milieu, maar merkt wel dat inwoners hem sneller rechtstreeks aanspreken. "Ze zeggen dan 'ik weet waar je woont.' Kennlijk hoort dat erbij. Op social media wordt ik voortdurend met de grond gelijk gemaakt, maar dat moet je van af laten glijden." Hij moet ook regelmatig op zijn tong bijten om geen reacties uit te sluiten.

Om de toenemende vermenging van boven- en onderwereld een halt toe te roepen, zijn er volgens Broertjes meer agenten nodig. Hij doet dan ook een oproep aan het kabinet om extra geld uit te trekken om de burgemeesters ondersteuning in de strijd tegen de criminelen te bieden. Ook de burgemeester van Zaanstad Jan Hamming deed een vergelijkbare appèl op de regering.



