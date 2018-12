Haarlemse burgemeester vaker zwaar bedreigd

HAARLEM - Burgemeester van Haarlem Jos Wienen kan op dit moment niet thuis slapen vanwege zware bedreigingen. Het is niet de eerste keer dat hij met zware bedreigingen te maken heeft, zo vertelt hij aan NH Nieuws.

Het gemeentehuis van Haarlem wordt op de avond dat NH Nieuws Wienen spreekt weer beveiligd door meerdere zwaarbewapende agenten. Als hij aankomt, wordt hij begeleid door twee beveiligers. Over zijn huidige situatie wil hij liever niet meer praten. Op de vraag hoe het met hem gaat, zegt hij kort: 'goed'.

Op het onderzoek naar bedreigingen van burgemeesters, reageert hij uitgebreid. Hij is niet verbaasd dat zeker twee op de drie van zijn collega's ook te maken heeft met bedreigingen, maar noemt het wel zorgelijk. Hij vertelt ook openlijk over eerder bedreigingen aan zijn eigen adres. Zo kreeg hij onder meer een steen door zijn ruit:

Al meer dan twee maanden heeft Wienen te maken met zware bedreigingen, waardoor hij voortdurend beveiligd wordt. Hij merkt dat veel mensen met hem meeleven. Eerder gingenen hij krijgt ook veel steunbetuigingen van collega's die hem een hart onder de riem steken. Wienen noemt dat 'heel bijzonder':

Diverse burgemeesters vinden dat het aantal taken dat de burgemeester op dit moment heeft, zijn grens heeft bereikt. Wienen ziet dat niet zo en vindt het van groot belang dat hij slagvaardig kan handelen. De burgemeester is volgens Wienen de juiste persoon om problemen in de gemeente aan te pakken:

Onduidelijk is hoe lang de burgemeester van Haarlem zal moeten worden beveiligd, maar als het aan Wienen ligt, worden bedreigers hard worden aangepakt. Wijken voor bedreigingen wil hij niet: