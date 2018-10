Indrukwekkende steunbetuiging voor bedreigde burgemeester Wienen in vier video's

HAARLEM - Bijna duizend mensen hebben vanmiddag op de Grote Markt in Haarlem hun steun betuigd tijdens een manifestatie voor de ondergedoken burgemeester Jos Wienen. Er waren sprekers uit de Tweede Kamer, minister van Binnenlandse Zaken Kasje Ollongren uitte haar medeleven en als grote verrassing hield Wienen zelf ook een emotionele speech.

NH Nieuws deed live registratie van deze bijzondere bijeenkomst in Haarlem. Wij zetten de belangrijkste speeches, meningen en uitspraken op een rijtje in vier video's.

Meningen vooraf

Nog voordat de manifestatie daadwerkelijk begon, bleek al snel dat de burgers op de Grote Markt gelijkgestemd waren. "Dit is niet Haarlems", was het betoog van een demonstrant. "Mensen moeten elkaar met rust laten. Ook de burgemeester." Een andere man reageerde met wanhoop. "Het kan toch niet. Je kan toch geen mensen bedreigen", zucht de man. "Het is heel goed dat ze dit allemaal ondersteunen."

De manifestatie werd ingeleid met een groot applaus van alle aanwezigen.



De organisator

Initiatiefnemer en organisator van de manifestatie Alain Timmers zette in het begin gelijk de toon met krachtige woorden. "We willen aan Jos Wienen laten weten: 'je staat er niet alleen voor'. Wij staan allemaal achter je en jou gebeurt helemaal niks", aldus Timmers. De toespraak werd met luid gejuich ontvangen.

Timmers vulde zijn betoog aan door te stellen dat de bedreigingen aan het adres van de burgemeester een probleem is voor 'de Haarlemmers'. "Als je aan de burgemeester zit, dan zit je ook aan ons. In Nederland mogen zeggen wat we willen, en beleid kunnen voeren die je wil, zonder dat je bedreigd wordt", besluit Timmers.

Minister Ollongren

Ook de minister van Buitenlandse Zaken Kasja Ollongren was bij de manifestatie aanwezig. Ze sprak haar lof uit naar alle Haarlemmers die naar de bijeenkomst waren gekomen. "Wij zeggen hier allemaal hetzelfde: handen af van Jos Wienen!", begon ze haar toespraak.

"In een democratische rechtsstaat is het ronduit onaanvaardbaar dat iemand moet onderduiken door ernstige bedreigingen", ging de minister verder. "Als iemand boos is, dan mag dat. Je kan een klacht indienen en het politiek aankaarten. Maar je mag nooit bedreigen of intimideren. Degene die dit op hun geweten hebben, moeten gevonden en gestraft worden."

Onverwachte toespraak Wienen

De burgemeester was, onder begeleiding van zwaarbewapende agenten, zelf geheel onverwacht aanwezig bij de manifestatie. In een emotionele toespraak bedankte hij alle mensen die naar de Grote Markt waren gekomen. "Lieve mensen, lieve Haarlemmers. Bedankt voor dit geweldig hart onder de riem", startte Wienen.

Vervolgens ging Wienen in duidelijke taal verder. "We wijken niet voor geweld en intimidatie. Dapper en moed overwint geweld. Zo gaat dat in Haarlem. Ik ben trots op ons mooie Haarlem en de Haarlemmers", besloot de burgemeester, die een luid applaus in ontvangst mocht nemen.