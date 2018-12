Burgemeester Gooise Meren had ook ooit bewaking voor de deur: "Dat is heel beroerd"

GOOISE MEREN - Burgemeester van Gooise Meren Han ter Heegde leeft mee met collega Jos Wienen van Haarlem. Hij heeft zelf ooit ondervonden hoe het is om bewaakt te moeten worden.

"Het is zeer zorgelijk", zegt Ter Heegde over de bedreiging van zijn collega van Haarlem Jos Wienen. Volgens hem kan uiteindelijk ook het functioneren van de burgemeester daar onder gaan lijden als het te lang duurt, zeker als het ook het privéleven raakt:



Ter Heegde heeft zelf ook ervaring met bedreigingen. Hij wil het niet vergelijken met de situatie van Wienen, maar als burgemeester van Heerhugowaard had hij ook bewaking voor de deur. Dat was nodig nadat hij een woonwagen weg had laten slepen. "Dat is heel beroerd":



Hij herkent het beeld dat de burgemeester zichtbaarder is geworden de afgelopen jaren, doordat er meer taken bij zijn gekomen. Dat komt volgens hem de bescherming van kwetsbare burgers ten goede. "

We zitten er niet om te springen, maar sommige problemen zijn heel acuut en dan moet er snel gehandeld worden." Dat kan ook consequenties hebben zoals bedreigingen, maar volgens Ter Heegde 'moeten we niet bang zijn'. De burgemeester van Gooise Meren legt uit waarom hij blij is dat de burgemeester meer taken heeft:



Het is wel zo dat hij vaker op zijn tong bijt en ook geleerd heeft zelf terughoudender te zijn als het gaat om reacties op social media. Daarbij speelt ook een rol dat uitspraken en acties kunnen leiden tot bedreigingen. Ter Heegde legt uit waarom hij op sommige moment zich in moet houden: