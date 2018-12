Hoogleraar kraakt Tata-rapport: "Als ik daar zou wonen, zou ik mij absoluut zorgen maken"

WIJK AAN ZEE - Omwonenden van Tata Steel moeten zich zorgen maken over hun gezondheid. Dat stelt hoogleraar milieuchemie en toxicologie Jacob de Boer na het lezen van het onderzoeksrapport over de gezondheidseffecten van de grafietregens, dat is opgesteld in opdracht van de staalfabriek.

"Absoluut", antwoordt de hoogleraar op de vraag of hij zich zorgen zou maken als hij in Wijk aan Zee zou wonen.

Adviesbureau Royal Haskoning maakte in opdracht van Tata Steel een rapport waarin monsters van de grafietregens bij Wijk aan Zee werden onderzocht. Hieruit blijkt dat de uitstoot wel degelijk invloed zou kunnen hebben op de gezondheid van de omwonenden.

Lees ook: Onderzoek naar gezondheidsrisico's grafietregen: braken, oogirritatie en longschade

Toch werd het rapport afgesloten met de conclusie dat de 'gezondheidseffecten hoogstwaarschijnlijk zullen meevallen'. Een conclusie die volgens De Boer 'nergens op is gebaseerd'. "Het is goed dat er iets gebeurt, we weten nu waar de grafietregen uit bestaat. Maar er moet worden onderzocht hoeveel van die schadelijke stoffen mensen binnen krijgen."

Lees ook: Nog veel onrust over grafietregens: "Wie waakt er over onze gezondheid?"

Ook is er nog helemaal niks bekend over de samenstelling van het fijnstof, de kleinere deeltjes in de lucht. "Zonder die gegevens kan je helemaal niet beweren dat er geen gezondheidseffecten zijn", zegt De Boer. Volgens de hoogleraar is het echt tijd voor een 'degelijk onderzoek'.

Kinderen

De Boer: "Er moet worden onderzocht hoeveel fijnstof er in de lucht zit en hoeveel mensen daarvan binnen krijgen. Daar moet dan een risicoberekening van gemaakt worden. En vergeet de kinderen ook niet, die krijgen het bij het buitenspelen binnen via de ademhaling, maar ook via de huid en de mond. Het moet nu echt gebeuren en het moet goed en volledig zijn."

Kijk hier ons volledige interview met hoogleraar Jacob de Boer terug:

U heeft het rapport gelezen. Wat was uw eerste indruk?



U vindt dat Royal Haskoning niet kan zeggen dat de gezondheidseffecten meevallen?



Als u in Wijk aan Zee zou wonen zou u zich dan zorgen maken om uw gezondheid?



Vindt u het verstandig om regelmatig gezondheidschecks te doen?



Zijn nog meer zaken die u zijn opgevallen?



Wat zou er volgens u nu moeten gebeuren?



Grafietregens in Wijk aan Zee

Wijk aan Zeeërs hebben al maanden last van glinsterende stofdeeltjes die vanaf het terrein van Tata Steel in het dorp neerdwarrelen. Het grafiet ligt op auto's en huizen, maar ook binnen.

Lees ook: Bewonersbijeenkomst Wijk aan Zee over grafietregens: vier vragen en antwoorden

Het RIVM maakte twee weken geleden bekend opdracht te hebben gekregen om de grafietregens te gaan onderzoeken. Een rapport dat de GGD onlangs openbaar maakte leverde weinig nieuwe resultaten op, zo vonden leden van de Dorpsraad.

Lees ook: Beverwijk laat onafhankelijk onderzoek doen naar grafietregens bij Tata Steel

Volgens Linda Valent van de Dorpsraad zijn de inwoners teleurgesteld over het feit dat niemand zich om de omwonenden lijkt te bekommeren. "Ik denk eigenlijk dat het RIVM-onderzoek nog wel even gaat duren en dat ze wachten in de hoop dat wij het vergeten. Maar geloof me: dit wordt echt niet vergeten."

Zware metalen

De dorpsraad publiceerde eerder eigen resultaten van de 'veegmonsters' die ze gemaakt hebben van de grafietregen. Uit de analyse kwamen verschillende hoge gehaltes van zware metalen naar voren, wat de dorpsbewoners grote zorgen baart.