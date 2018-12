Onderzoek naar gezondheidsrisico's grafietregen: braken, oogirritatie en longschade

WIJK AAN ZEE - Adviesbureau Royal Haskoning heeft in opdracht van Tata Steel monsters van de grafietregens onderzocht die bij Tata en Harsco zijn genomen. Daaruit blijkt dat de stoffen wel degelijk invloed kunnen hebben op de gezondheid van de omwonenden. Reden tot zorgen bij de Dorpsraad van Wijk aan Zee.

De monsters van Royal Haskoning zijn naast de analyses gelegd van eerdere 'veegmonsters' die in Wijk aan Zee van een net gewassen auto zijn gehaald, zo meldt het Noordhollands Dagblad.

Meer dan de helft is ijzer

Volgens het rapport zou meer dan de helft van de grafietneerslag uit ijzer (56%) bestaan. Dit kan bij het inademen irritatie geven in de longen en bij kleine doseringen in het lichaam kunnen al toxische effecten optreden. De eerste symptomen van een ijzervergiftiging zijn misselijkheid en braken. Ook zijn er diverse andere giftige stoffen in de monsters aangetroffen, zoals calcium, titanium, vanadium en chroom.

Wijk aan Zee maakt zich al langer zorgen over de mogelijke effecten voor de gezondheid van de grafietregens en stofwolken. Een rapport dat de GGD onlangs openbaar maakte leverde weinig nieuwe resultaten op, zo vonden leden van de Dorpsraad.

Weinig antwoorden

Ook in het nieuwe rapport worden sommige broodnodige vragen, volgens Linda Valent van de Dorpsraad, niet beantwoord. "Op het eerste gezicht was ik blij met dit nieuwe rapport", vertelt Valent. "De titel alleen al - ROZA en Converterslak Analyse van mogelijke gezondheidseffecten - gaf hoop. Ze lijken de gezondheidseffecten serieus te onderzoeken. Het rapport dat de GGD uitbracht bleek uiteindelijk weinig antwoorden te bieden. Dit waren de resultaten die ik eerder had verwacht: een overzichtelijke lijst van de stoffen en wat de effecten daarvan op onze gezondheid zouden kunnen zijn."

Toch is Linda iets opgevallen in het rapport wat haar zorgen baart. Er wordt uitgebreid ingegaan op de roza, maar over de converterslak wordt in die 15 pagina’s maar één alinea vuil gemaakt:

De componenten van het converterslak worden niet apart besproken, omdat er een toxicologisch rapport beschikbaar is van deze stof. Uit dit rapport blijkt dat in toxicologische studies geen acuut toxische effecten optreden na orale, inhalatoire of dermale blootstelling. Ook werd er geen genotoxiciteit of irritatie of sensibilisatie van huid, ogen of luchtwegen gevonden.

Oftewel: 'Converterslak is niet schadelijk, we praten er niet meer over'. Maar volgens Linda zijn er tientallen wetenschappelijke onderzoeken gedaan die aantonen dat juíst de converterslak een nogal schadelijk goedje is. Ook heeft ze het idee dat gezondheidseffecten van het constant worden blootgesteld aan metalen als vanadium in het rapport wordt afgezwakt.

Canadees onderzoek

Zo noemt ze bijvoorbeeld een wetenschappelijk onderzoek uit Canada, waarbij zestig studenten vijf dagen lang op een kleine vijf kilometer van een staalfabriek kampeerden. "Dat is verder weg dan dat sommige van ons van de fabriek wonen. En binnen vijf dagen hadden de 'proefkonijnen' een verhoogde hartslag, verhoogde bloeddruk, kleinere longinhoud en een teveel aan allerlei metalen zoals calcium, cadmium, lood, strontium, tin, vanadium en zink in hun bloed. En dat zijn maar vijf dagen. Wij zitten constant onder de rook van Tata."

Ook de aanwezigheid van vanadium baart haar zorgen. "Het is maar een klein aandeel in het monster (0,13%), maar in een monster dat inwoners van het dorp zelf hebben laten analyseren werd het chemische element in een veel grotere hoeveelheden gevonden. Volgens het rapport niet schadelijk, maar er zijn genoeg wetenschappers te vinden die dat tegenspreken."

Meer onderzoek nodig

Royal Haskoning heeft geen informatie over de samenstelling en gezondheidseffecten van het fijnste stof, want dat zit niet in de veegmonsters. Dit stof waait rond en slaat niet neer, maar kan wel worden ingeademd. Het adviesbureau voerde zijn onderzoek binnen twee weken uit. In de conclusie wordt vermeld dat er veel uitgebreider onderzoek nodig is om er achter te komen wat werkelijk de gezondheidsschade is.