Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Beverwijker wil meldpunt voor klachten over grafietregens: "Maakt het overzichtelijker" Foto: NH Nieuws

BEVERWIJK - Als inwoners van de IJmond nu een klacht willen indienen over de vele stofregens van Tata Steel, moet dat via verschillende instanties en blijft het onduidelijk wat ermee gebeurt. Dat moet beter, aldus Jan van Kampen uit Beverwijk. Hij is daarom een crowdfunding gestart om geld in te zamelen voor een overzichtelijk en digitaal meldpunt, dat de klachten doorstuurt naar de betreffende partijen.

Van Kampen zat thuis de livestream te kijken van de grote bewonersbijeenkomst over de grafietregens in Wijk aan Zee. Daar zag hij dat de directeur van Tata Steel niet duidelijk kon uitleggen hoe het klachtensysteem nou eigenlijk werkt. En dat kan niet, zo vertelt hij aan NH Nieuws: Tekst gaat verder onder de video

Open archief

Van Kampen wil onder de noemer Stofmelder.nl een open archief creëren, om onder andere inzichtelijker te maken hoeveel klachten er binnenstromen. De gebruiker vult het standaardformulier van Tata Steel in en kan zelf kiezen met welke instanties hij/zij dit wil delen. Bovendien wil de initiatiefnemer een terugkoppeling ontwikkelen, zodat de 'klagers' ook kunnen vertellen wat de oplossing van hun klacht is geweest. Lees ook: Negentien grafiet-overtredingen Harsco: bijna 100.000 euro dwangsom Hij woont zelf in Beverwijk en heeft naar eigen zeggen minder last van de grafietregens dan de Wijk aan Zeeërs. Toch vindt Van Kampen het belangrijk dat dit op korte termijn wordt gerealiseerd, zo legt hij uit: Tekst gaat verder onder de video

Om het meldpunt te kunnen starten, heeft de Beverwijker geld nodig. Daarom is hij een crowdfunding gestart. "We hebben ongeveer 750 euro nodig", vertelt hij. "Daarmee kunnen we de kosten dekken en de ontwikkeling op gang brengen. Het gaat gelukkig best heel hard: binnen een uur hadden we al 200 euro." Lees ook: Dorpsraad Wijk aan Zee treft zware metalen in grafietregen-monster: "Gehalten baren ons grote zorgen" Inmiddels staat de teller op bijna 500 euro. Doneren kan hier. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003