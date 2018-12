Geen sanctie, maar wel een gesprek voor filmende Tata Steel-medewerker

VELSEN-NOORD - De medewerker van Tata Steel, die het filmpje heeft gemaakt van de mosterdgele uitstoot op 30 oktober, is niet gestraft. De werknemer heeft wel een gesprek gehad met de directie. Het filmpje werd verspreid op sociale media. De beelden van de mosterdkleurige wolken wierpen veel vragen op.

In de IJmond ging het gerucht dat de man was ontslagen, maar daar is volgens Tata Steel geen sprake van. "De persoon in kwestie is en blijft gewoon werkzaam voor Tata Steel", aldus een woordvoerder.

"We zijn in gesprek geweest met de persoon die het incident heeft gefilmd, gezien het feit dat een Tata Steel-beleid is overtreden. Het beleid betreft dat er niet gefilmd en/of gefotografeerd mag worden in verband met veiligheid en concurrentiegevoeligheid. Het gaat dus niet om het feit dat de emissie in beeld is gebracht."

Bekijk hieronder de beelden die door de medewerker naar buiten werden gebracht: