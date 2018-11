PWN deelt 'grafietzorgen': 'Snel onderzoek naar wat het met de natuur doet'

WIJK AAN ZEE - Drinkwaterwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN maakt zich zorgen over de grafietregens die neerdalen in de IJmond. Woordvoerster Jojanneke van Mourik laat weten in gesprek te zijn met Tata Steel en de provincie. "We willen duidelijkheid over de effecten voor natuur en dieren."

Van Mourik was gisteravond ook aanwezig op de bewonersbijeenkomst in Wijk aan Zee, waar de provincie aankondigde duidelijkheid te willen scheppen over resultaten van onderzoek. Antwoorden over de (mogelijke) gevolgen, die ook PWN ook maar al te graag wil hebben, bleven echter uit.

"Het is nu niet in te schatten wat het doet met de natuur. We willen graag zo snel als mogelijk een onderzoek, maar wat en hoe weten we op dit moment niet. Dat gaan we nog verder bespreken", zegt Van Mourik tegen NH Nieuws.

In het gebied lopen veel dieren, zoals konijnen, vossen en Schotse hooglanders die de grafietdeeltjes opeten. "We leunen niet achterover in de stoel en willen duidelijkheid. Maar tot die tijd ondernemen we nog geen actie."



Drinkwater

PWN verwerkt in de omgeving van Tata Steel en slakverwerker Harsco - de bron van de grafietwolken - oppervlaktewater tot drinkwater. Zorgen over de waterkwaliteit hoeven de mensen zich niet te maken, stelt de woordvoerster. "Het duingebied werkt als een soort koffiefilter, en we bemonsteren het water uiteraard veelvuldig", verzekert ze. "De grafiet heeft geen invloed op het drinkwater."