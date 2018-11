Zorgen over gevolgen grafietregens in de IJmond: "Dieren likken het op uit hun vacht en eten het"

WIJK AAN ZEE - De grafietregens die neerdwarrelen over de IJmond kunnen ook schade toebrengen aan de gezondheid van dieren. Daarvoor vreest Pauline de Jong van Fauna4Life. Zij maakt zich niet alleen zorgen over de gezondheid van mensen, maar vooral ook voor die van de dieren die de glinsterende stofdeeltjes - samen met het gras en de planten - tegen wil en dank moeten verteren.

"Ze likken het op uit hun vacht en eten het. Niemand weet wat de effecten daarvan zijn", vertelt zij voor de camera van NH Nieuws. Ze wandelt over het stuk duingebied dat bekendstaat als Beeldenpark Een Zee van Staal, pal achter het terrein waar de slakverwerking van Tata Steel plaatsvindt.

'Gebied ligt vol'

Dat is het vertrekpunt van de stofwolken. De Jong: "Het hele gebied ligt hier vol mee. Daar maken we ons grote zorgen over. Dieren moeten het eten, het komt in het grondwater terecht; niemand weet waar het naartoe gaat."

Ze vertelt dat er onder meer konijnen, vossen en Schotse Hooglanders in het gebied rondlopen en vervolgt met duidelijke taal. "Totdat duidelijk is dat het geen gevaar oplevert voor de omgeving, zou dit moeten stoppen."

Vooral Wijk aan Zee heeft veel overlast. Dorpsbewoners laten zich al maanden hardop horen en eisen duidelijkheid over de gevolgen en oplossing. Op 28 november presenteert het RIVM, tijdens een grote bewonersbijeenkomst van de provincie Noord-Holland in het dorp, de resultaten van de onderzoeken naar de stofdeeltjes.

De Jong vindt dat de staalgigant, die de slakverwerking op termijn wil gaan overkappen, eerder met een oplossing moet komen. "Het wordt alleen maar meer en dat verdwijnt in de grond en in het water. Dat zou niet moeten kunnen gebeuren."



PWN

Beheerder van het gebied, PWN, wil voorafgaand aan de bijeenkomst geen vragen van NH Nieuws over de gevolgen voor natuur en dieren beantwoorden. PWN kan dat tijdens de voorlichtingsavond wel doen, meldt een woordvoerder.

NH Nieuws zal de bijeenkomst live gaan uitzenden.