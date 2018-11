Wijk aan Zeeërs geërgerd over informatievoorziening van GGD

WIJK AAN ZEE - De aanwezigheid van de GGD bij de bijeenkomst over de grafietregens, heeft geen onrust kunnen wegnemen bij de inwoners van Wijk aan Zee. Er konden weinig nieuwe feiten op tafel worden gelegd, wat voor ergernis in de zaal zorgde.

Arts medische miliekunde Rinske Keuken kreeg tijdens het vragenrondje direct de vraag of er acuut gevaar is voor de gezondheid van de inwoners:

Acuut gevaar is er dus niet volgens de GGD, maar "als je deze stof keer op keer blijft opeten, kan het zijn dat er zich een risico gaat vormen. We weten nu wat er in de grafietregens zit, maar wat het op lange termijn voor je gezondheid betekent, kan ik niet zeggen."

Ergernis

Keuken raadde ook aan om de stof direct op te ruimen wanneer deze wordt gevonden op bijvoorbeeld huizen of kinderspeelplaatsen. "Daarmee voorkom je contact en dus ook gezondheidseffecten." Ook vroeg zij iedereen die er last van heeft, er een melding van te maken.

Dat leidde in de zaal tot ergernis. "U zegt: 'stofzuig het grasveld, doe ramen en deuren dicht en laat kinderen niet buitenspelen', maar ook: 'het kan geen kwaad.'"

Moestuinen en kinderen

Ook kwam uit de zaal de vraag wat voor effect de grafietregens hebben op de moestuinen van omwonenden. "We raden aan om gewassen af te spoelen of te schillen als er stof op zit. Als het onder de grond groeit, kan er geen stof op zitten, maar over de bodemkwaliteit kan de Omgevingsdienst meer zeggen."

Op een vraag in hoeverre de GGD zelf pro-actief informeert, kon Keuken ook een weinig bevredigend antwoord geven, tot schrik van het luisterend publiek: