19-jarig raadslid openhartig over vertrek bij SP: "Heel moeilijk, maar nodig"

HILVERSUM - De pas 19-jarige Rebekka Timmer werd begin dit jaar gekozen als raadslid voor de SP in Hilversum. Nu stapt ze op, omdat ze zich niet meer kan vinden in de partij. Een moeilijke beslissing, want ze was al vanaf haar twaalfde verbonden aan de partij. NH Nieuws sprak haar uitgebreid over idealen, de beslissing om te vertrekken en bedreigingen. "Alsof ik het leuk vind om drie keer over mijn schouder te kijken."

Gister werd bekend dat de jonge Hilversume politica de SP verlaat. "Er zaten me steeds meer dingen dwars. Dingen die niet overeenkomen met mijn idealen", vertelt Timmer tegen NH Nieuws. Niet haar idealen zijn veranderd, maar is de SP is veranderd, meent ze: "Je ziet dat de SP zich niet verzet tegen toenemend racisme, tegen xenofobie, tegen islamofobie en tegen fascisme. Een partij die daar niet tegen vecht, daar hoor ik niet meer bij."



Bekijk hier de uitgebreide reportage met de 19-jarige Rebekka Timmer. Tekst loopt door onder de foto.



Landelijke SP

Het is vooral de landelijke SP waar Timmer zich niet meer in kan vinden. De Hilversumse afdeling doet volgens haar wel goed werk. Dat is ook de reden dat ze haar zetel in de raad teruggeeft aan de SP-fractie. Daarbij komt dat ze vindt dat ze niet per se de raad nodig heeft om haar idealen te bereiken. "Ook op straat kan je veel betekenen."



Sinterklaasintocht

Buiten de raadszaal om kreeg Timmer de afgelopen weken veelvuldig media-aandacht in haar strijd tegen racisme. Zo stond ze vooraan bij de anti-zwarte piet demonstratie tijdens de sinterklaasintocht. Ook zorgde ze voor veel ophef door een lunchroom te beschuldigen van racisme, omdat ze een beeld van een zwarte butler voor de deur hebben staan. Hierop kreeg ze veel boze reacties van Hilversummers, die vonden dat Timmer te ver ging in haar beschuldigingen.

Het raakt haar dat sommigen denken dat ze met haar acties provoceert. "Daar word ik boos van. Het is een absurde gedachte dat ik dit allemaal voor de lol doe." Al wandelend door het centrum van Hilversum omschrijft ze hoe ze laatst werd bedreigd. "Ik liep naar een afspraak en werd bijna aangereden door een man. Hij schreeuwde dat ik opgesloten zou moeten zijn en dat ik niet spoor. En dat is wel heftig."

Geen druk

Of de privé-acties van Timmer tot een gedwongen vertrek uit de SP hebben geleid, is de vraag. Volgens Timmer is dat niet het geval. "Er is helemaal geen druk van de SP geweest om te vertrekken. De partij had dit ook niet gewild of voorzien", vertelt ze.

Timmer sluit zich aan bij BIJ1, de partij van Sylvana Simons. Ze vindt dat deze partij beter aansluit bij haar idealen. "Het is een hele positieve beweging, die gaat voor radicale gelijkwaardigheid en voor economische rechtvaardigheid. En daar wil ik graag deel van zijn." Wat haar rol bij BIJ1 gaat precies worden, is nog niet duidelijk.