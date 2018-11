Veel steun voor lunchroomhoudster na ophef om 'racistisch butlerbeeld'

HILVERSUM - Op Facebook scharen veel mensen zich achter de Hilversumse lunchroom-eigenaresse Relinde Dijkgraaf. Zij kreeg het vrijdag aan de stok met SP-raadslid Rebekka Timmer, die vindt dat het beeld van een butler voor de lunchroom een racistische karikatuur is. Ook de SP neemt afstand van de uitspraken van het raadslid.

Het houten beeld van een gitzwarte butler staat al jaren voor lunchroom De Koffiebranderij. Gisteren berichtte NH Nieuws over het beeld, omdat het beeld volgens SP-raadslid Timmer racistisch zou zijn.

Toen NH Nieuws het bericht op Facebook deelde, bleek lunchroomhoudster Dijkgraaf op veel steun te kunnen rekenen. Binnen een etmaal was er 456 keer op het bericht gereageerd en was het 86 keer gedeeld.

"Alles wordt tegenwoordig op racisme gegooid", luidt een van de reacties. Iemand anders reageert: "Een butler is toch een beroep? Wordt door zowel mensen met een blanke als donkere huid uitgeoefend." Sommige mensen raden de Hilversumse onderneemster aan aangifte van smaad en laster te doen tegen het raadslid.

Dijkgraaf is blij met de steun. "Wat vrijdag begon als een nachtmerrie voor de zaak, is nu iets moois geworden", vertelt Dijkgraaf. Behalve op de Facebook-reacties doelt ze op de mensen die in de lunchroom langskomen om een bloemetje brengen. "Sommigen willen zelfs met de pop op de foto."

Partij neemt afstand

De SP heeft ook op het Facebookbericht reageert. In haar verklaring schrijft de partij afstand te nemen van de opmerking. "Het handelen van mevrouw Timmer is niet gebeurd in naam van de partij, maar op persoonlijke titel", aldus de reactie. De lunchroomhoudster wil graag met het raadslid in gesprek. "Gisteren heeft zij contact met ons opgenomen, maar alles is zo overweldigend dat er nog geen tijd is geweest een fatsoenlijk gesprek te plannen", vertelt Relinde Dijkgraaf.

Ze heeft de pop niet verwijderd naar aanleiding van de commotie. Ook denkt ze er niet over om sinterklaasversiering met beeltenissen van zwarte pieten, die ze in aanloop naar het kinderfeest in haar zaak heeft opgehangen, weg te halen. "Ik vind het fijn dat er nog ondernemers zijn die hun zaak durven te versieren in deze tijd. En onze gasten zijn blij dat wij dat doen. Jammer dat je daarvoor kiest en dan zulke reacties krijgt."