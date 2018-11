Zwart butlerbeeld bij lunchroom zorgt voor kritiek: "Racistisch karikatuur"

HILVERSUM - Een zwart butlerbeeld voor de deur van lunchroom De Koffiebranderij heeft voor een stortvloed aan kritiek gezorgd aan het adres van de Hilversumse eetgelegenheid. Onterecht, vinden de eigenaren, die online een hoop negatieve recensies ontvangen wegens het beeld.

"Dat is gewoon een normale butlerpop, die wij hier op straat hebben staan voor onze zaak, vanwege het nostalgisch aspect", verdedigt eigenaresse Relinde Dijkgraaf zich. "Helemaal niet vanwege racistische overwegingen."

Ook sintversieringen niet oké

Daar kon SP-raadslid Rebekka Timmer, die de lunchroom vorige week bezocht, zich niet in vinden. "Zij noemde het allemaal racistisch en dat zoiets anno 2018 niet meer mocht en kon in Nederland." Ook de sintversieringen in de zaak schoten bij het raadslid in het verkeerde keelgat, waarna de eigenaren de sfeer onprettig vonden worden en haar verzochten de zaak te verlaten.

"Bij het weggaan heeft zij gezegd dat hierover het laatste woord nog niet was gevallen en ze zou op internet nog wel vertellen hoe en wat", vertelt Dijkgraaf. En zo geschiedde: op Facebook plaatste Timmer haar mening over het beeld en de lunchroom, waarna vele anderen volgden. "Binnen tien minuten hadden we recensies binnen dat we racisten waren." Een enkeling schrijft ook over een dierenplaag met muizen en kakkerlakken in de keuken.

De eigenaren hebben de recensies intussen laten verwijderen en overwegen aangifte te doen wegens smaad en laster. Maar ze hopen nog liever dat Timmer bij hen langskomt voor een goed gesprek over het voorval. "Dan kunnen we die aangifte laten zitten, want het is niemands bedoeling om hier ruzie over te maken of om elkaar zo het leven zuur te maken." Dijkgraaf wil dan ook vooral niet dat het beeld nu inzet wordt van pro-Pietdemonstranten.

"Beeld is racistisch"

Timmer laat in een reactie weten dat ze het betreurt dat het conflict zo uit de hand gelopen is. Ook wil ze graag in gesprek met de eigenaren, maar blijft ze bij haar mening dat het beeld racistisch is.