Anti-Pietendemonstrant beleeft angstige momenten: "Het ging er heftig aan toe"

HILVERSUM - Rebekka Timmer van de groep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) beleefde vanmiddag angstige momenten tijdens een anti-Pietendemonstratie in Hilversum. Daar ontstond een grimmige sfeer toen voorstanders van Zwarte Piet de confrontatie met de demonstranten opzochten.

"Het ging er op een gegeven moment heftig aan toe", zegt Timmer tegen NH Nieuws. Zij organiseerde de KOZP-demonstratie in Hilversum. Timmer is ook raadslid van de SP in Hilversum. Volgens haar verliep het protest bij de sintintocht eerst zonder problemen. Het ging mis toen er "louche figuren" bij kwamen staan.

"Ze maakten racistische en homofobe opmerkingen en gedroegen zich provocerend." Hoewel de politie erbij was, konden agenten volgens Timmer de veiligheid op een gegeven moment niet meer garanderen. Er kwamen nog meer pro-Pietendemonstranten met vlaggen aangelopen. Ze zouden leuzen zoals "ga terug naar je eigen land" hebben geroepen.

"De sfeer sloeg om. De burgemeester kwam toen naar me toe en zei dat het beter was om te vertrekken. Op dat moment werden we bekogeld met eieren", vervolgt Rebekka. De KOZP-demonstranten werden toen naar een andere locatie gebracht.

Timmer vindt de manier waarop de groep zich heeft gedragen zorgelijk. "Ongelofelijk hoe extreem er werd gereageerd door voorstanders van Zwarte Piet. Ik geloof erin dat iedereen zich vrij moet kunnen uitspreken, maar het neemt steeds heftigere vormen aan."