Ook intocht Hilversum grimmig: anti-Pietdemonstranten weggestuurd 'voor eigen veiligheid'

HILVERSUM - Anti-zwarte pietdemonstranten in Hilversum zijn zojuist door burgemeester Pieter Broertjes weggestuurd, omdat de sfeer te grimmig werd. De groep stond opgesteld op de Groest waar de sintintocht langskomt. De groep riep leuzen als: “Zwarte Piet is zwart verdriet” en “Hilversum schaam je.”

De Kick Out Zwarte Piet-demonstranten werden door enkele omstanders bespuwd. Ook zouden er eieren, appels en stenen naar de groep zijn gegooid. Voordat de groep werd weggestuurd was er al, naast dranghekken, een linie agenten te paard en op de fiets om de groep heen gaan staan ter bescherming.

Burgemeester Broertjes kwam eerder langs om even kort met de demonstranten te praten. Broertjes had donderdag al bekendgemaakt dat de aangevraagde demonstratie toch niet op de Kerkbrink mocht plaatsvinden. In plaats daarvan kreeg de groep een locatie aangewezen niet direct op de route.

De burgemeester vertelde dat de groep ook niet op die plek kon blijven, omdat dat niet veilig genoeg was.

Een van de KOZP-demonstranten filmde de ongeregeldheden: