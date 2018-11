Bus met anti-Pietdemonstranten van weg gehaald door agenten bij Alkmaar

ALKMAAR - Een bus met anti-Pietdemonstranten die onderweg was naar Den Helder, is door agenten op de A9 bij Alkmaar aan de kant gezet.

De groep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) was van plan in Den Helder te protesteren tegen Zwarte Piet, maar blies die reis op het laatst af. Volgens de leden werden zij daartoe door de politie "vrijwel gedwongen". "Er werden onredelijke eisen gesteld vanwege het risico dat voorstanders van Zwarte Piet de wegen naar Den Helder zouden blokkeren."

Een groep demonstranten stapte vanmorgen alsnog in de bus richting het noorden van de provincie, maar werd ter hoogte van Alkmaar dus tegengehouden door agenten:

Volgens een politiewoordvoerder zijn de demonstranten en agenten met elkaar in gesprek gegaan om te kijken wat de beste oplossing was. "Voor de politie staat veiligheid voor iedereen, publiek en demonstranten voorop."

Agenten wilden de groep naar een nieuwe locatie in Den Helder brengen om te kunnen demonstreren. Omdat dat volgens KOZP op een B-locatie ligt, weigerde de groep akkoord te gaan met deze plek.

Zij zijn daarna doorgereden richting Amstelveen, om daar te demonstreren. Wederom werd de bus tegengehouden, ditmaal bij De Nieuwe Meer. Wat daar de reden van is, is nog niet bekend. De groep kwam uiteindelijk even voor 12.30 uur aan in Amstelveen om daar te protesteren:

Pro-Piet in Den Helder

Langs de N99 bij Den Helder staat op dit moment een groepje van zeven pro-Pietdemonstranten. Zij willen naar eigen zeggen de anti-Pietdemonstranten "vriendelijk vragen om rechtsomkeert te maken":