Politie leidt pro-Pietdemonstranten in Hoorn weg, sfeer op straat even "grimmig"

HOORN - De politie heeft na onenigheden rondom de intocht van Sint in Hoorn meerdere pro-Pietdemonstranten naar een steeg geleid om ze weg te halen bij het anti-Pietenvak. Een woordvoerder van de gemeente noemde de sfeer grimmig.

De ME is met meerdere busjes aanwezig en heeft 19 gebiedsverboden uitgedeeld. De sfeer sloeg langzaam om toen steeds meer mensen bij het protestvak van de anti-Pietdemonstranten kwamen kijken.

Dat gebeurde niet in georganiseerde vorm, maar langzaamaan verzamelden zich meer en meer pro-Pietdemonstranten bij het vak, waarna de politie besloot in te grijpen. Alle mensen om het protestvak werden naar de Leliesteeg geleid, waar de politie met 40 man de groep heeft ondervraagd.

Doek gescheurd

Eerder op de dag werd al een groep pro-Pietdemonstranten tegengehouden op het Grote Noord. Van hen kregen 19 personen een gebiedsverbod, waardoor in totaal 38 man vandaag een gebiedsverbod hebben gekregen. Ook werd er al een man gearresteerd, nadat hij op zijn fiets één van de spanddoeken van de anti-Pietdemonstranten had weggegrist en kapotgescheurd. De politie sloeg hem meteen in de boeien:

De demonstratie begon vanmorgen met anti-Pietdemonstranten van de Movement of Colour. De pro-Pietdemonstranten, die voorheen gezegd hadden dat ze niet aanwezig zouden zijn, kwamen uiteindelijk toch opdagen vanwege de spandoeken die gebruikt zijn bij de anti-Pietdemonstratie.

Dit zijn namelijk spanddoeken van KOZP, wat tegen de gemaakte afspraken is. De pro-Pietdemonstranten bestaan onder andere uit leden van Cultureel Erfgoed Hoorn.