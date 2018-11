Deel dit artikel:













Dit waren de ongeregeldheden tijdens de sinterklaasintochten in de provincie Foto: NH Nieuws / ANP

NOORD-HOLLAND - Hoewel de landelijke sintintocht in Zaanstad grotendeels voorspoedig is verlopen, ging het niet overal in de provincie even goed. Zo werd een bus met anti-Pietdemonstranten door de politie tegengehouden bij Alkmaar, kregen meerdere pro-Pietdemonstranten in Hoorn een gebiedsverbod en was er sprake van een grimmige sfeer in Hilversum.

Alkmaar

Een bus met Kick Out Zwarte Piet-demonstranten die onderweg was naar de aankomstplek van Sinterklaas in Den Helder, werd vanochtend rond 10.00 uur door agenten op de A9 bij Alkmaar aan de kant gezet. De politie wilde de demonstranten naar een alternatieve locatie in Den Helder begeleiden waar ze veilig konden demonstreren. De groep weigerde naar de alternatieve locatie te gaan en besloot vervolgens in Amstelveen te protesteren. Lees ook: Bus met anti-Pietdemonstranten van weg gehaald door agenten bij Alkmaar Volgens een woordvoerder van de gemeente Den Helder was met de demonstranten onder meer afgesproken dat ze om 8.00 uur welkom waren, maar niet op het moment dat Sinterklaas aankwam. Dit vanwege veiligheidsoverwegingen. "Op het moment van de sinterklaasintocht gaat alle aandacht uit naar dit evenement. Dan is er geen plaats voor andere stromen met andere motieven. Dat is precies de reden om eerder aanwezig te zijn voor de demonstranten, zodat we de veiligheid van al het publiek dat met kinderen langs de kade staat en die van de demonstranten kunnen waarborgen", zegt een woordvoerder namens burgemeester Schuiling tegen NH Nieuws. Den Helder

Langs de N99 bij Den Helder stond een groepje van zeven mannen uit Den Helder anti-Pietdemonstranten op te wachten. Ze wilden hen "vriendelijk verzoeken" rechtsomkeert te maken. Agenten hielden de mannen in de gaten. Lees ook: Nieuwediepers wachten anti-Pietdemonstranten op langs N99 De mannen waren niet bang voor de politie. "Als ik word vastgezet, dan is dat maar zo", zei een van hen tegen NH Nieuws. "Slaap ik een nacht in de cel, maar morgen ben ik toch weer gewoon thuis." Hoorn

In Hoorn werden in totaal 38 gebiedsverboden uitgedeeld na onenigheden rondom de intocht. Meerdere pro-Pietdemonstranten werden door de politie naar een steeg geleid vanwege "provocerend gedrag" bij het anti-Pietenvak. Lees ook: Politie leidt pro-Pietdemonstranten in Hoorn weg, sfeer op straat even "grimmig" "Het is jammer dat een aantal mensen toch de spanning heeft opgezocht, maar de politie heeft snel en adequaat ingegrepen en hen van de intocht weggeleid. Belangrijkste is dat de kinderen volop van het feest hebben kunnen genieten", zegt burgemeester Jan Nieuwenburg tegen NH Nieuws. Hilversum

Anti-Pietdemonstranten in Hilversum werden door burgemeester Pieter Broertjes weggestuurd, omdat de sfeer te grimmig werd. De Kick Out Zwarte Piet-demonstranten werden door enkele omstanders bespuwd. Ook zouden er eieren, appels en stenen naar de groep zijn gegooid. Lees ook: Ook intocht Hilversum grimmig: anti-Pietdemonstranten weggestuurd 'voor eigen veiligheid' De groep stond opgesteld op de Groest waar de sintintocht langskwam. Ze riepen leuzen zoals "Zwarte Piet is zwart verdriet" en "Hilversum schaam je." 💬 Whatsapp ons!

