De sinterklaasintocht in cijfers: 150 pieten, 1.300 kilo strooigoed en 84 toiletten

ZAANDAM - Morgenochtend meert Sinterklaas met Pakjesboot 12 aan in Zaanstad en dat trekt talloze bezoekers én televisiekijkers. Bij de organisatie van zo'n groot evenement komt dan ook veel kijken. Want hoeveel (kilo)meter aan kabels liggen er wel niet door de stad? En hoeveel vrijwilligers zijn er in totaal betrokken? Wij zochten het uit en hebben de cijfers op een rijtje gezet.

Sinterklaas en zijn gevolg

Er is natuurlijk maar 1 Sinterklaas, maar hij heeft morgen wel heel veel mensen om zich heen verzameld. Zo zijn er in totaal 150 pieten bij de intocht. Zij nemen maar liefst 1.300 kilo aan strooigoed met zich mee. Ook aan de kinderen met glutenallergie is gedacht, want er zijn speciale pepernoten die ook zij kunnen eten.

Hoeveel boten er naast Pakjesboot 12 in het water liggen, is nog even afwachten. Dat heeft alles te maken met het verhaal van het Sinterklaasjournaal.

In de stad

Er komen vermoedelijk zo'n 30.000 mensen naar Zaanstad om de goedheiligman met eigen ogen te aanschouwen. Zij verspreiden zich langs de route, waar 1.800 dranghekken staan. Om het feest met al die bezoekers verder in goede banen te leiden, zijn er 100 vrijwilligers op de been. Daar komen nog eens 50 EHBO'ers bij.

Al die mensen moeten ook naar het toilet kunnen, en dus zijn er zes zogenoemde 14-kleppers geplaatst. Dat is een unit met 14 toiletten en wasbakken. In totaal zijn er dus 84 extra toiletten in de gemeente te vinden.

De NTR zendt het spektaktel live uit op televisie. Zij komen met negen camera's en hebben 18 (!) kilometer aan snoeren en kabels om alles van stroom te kunnen voorzien.

De schaduwzijde

Door de zwarte pietendiscussie komt er op het gebied van beveiliging ook nog aardig wat kijken. Zo zijn er naar verluidt 600 politieagenten op de been. Zij worden bijgestaan door nog eens 150 beveiligers. In totaal hebben 4 actiegroepen zich aangemeld bij de gemeente om te gaan protesteren.

