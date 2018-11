Deze actiegroepen gaan demonstreren bij de sinterklaasintocht in Zaanstad

ZAANSTAD - Tot nu toe hebben zich vier actiegroepen aangemeld om tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas in Zaanstad te gaan demonstreren. Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn er twee pro- en twee anti-Zwarte Piet. Om aan alle verwarring over de verschillende actiegroepen een einde te maken, zetten we ze op een rijtje.

Anti-zwarte piet

1. Onder de tegenstanders van Zwarte Piet is de groep Inclusief sinterklaasfeest Zaanstad, die zichzelf op Facebook kenbaar heeft gemaakt. Zij hebben gezegd een 'vreedzaam protest' te willen houden. Dat vertelt Anne (56), een van de deelnemers, aan NH Nieuws. "Ik ben zelf oma, dus ik wil absoluut niet dat de kinderen een trauma aan onze actie over houden."

De groep heeft als plan om bij de aankomst van Sinterklaas te gaan staan met spandoeken en kartonnen borden. Hoeveel mensen zich bij hen aansluiten, is nog onduidelijk. "Het is voor ons de eerste keer, dus dat is best spannend", aldus Anne.

2. Omdat het een individu betreft, treedt de gemeente Zaanstad nog niet in detail over zijn of haar identiteit, legt een woordvoerder uit. "Mogelijk dat we dat wel bekendmaken als er met iedereen afspraken zijn gemaakt over de invulling van de demonstratie."

Pro-zwarte piet

1. De Nederlands Volksunie (NVU) is aanwezig om hun geluid te laten horen, vertelt Constant Kusters van de extreemrechtse partij aan NH Nieuws. "Wij gaan gewoon netjes in het vak staan en nemen een aantal zwarte pieten mee om pepernoten uit te delen. Met spandoeken laten wij onze boodschap zien: namelijk dat Zwarte Piet bij de Nederlandse cultuur hoort. Als Sinterklaas langs ons vak loopt, zullen we stil zijn om de optocht niet te verstoren."

2. De Zaanse Kees Kopper en Kevin Panen gaan ook demonstreren voor het behoud van Zwarte Piet als knecht van Sinterklaas. "We gaan gewoon als Zwarte Pieten in het vak staan. Geen geschreeuw, geen spandoeken", zeiden ze eerder tegen het Noordhollands Dagblad.

De demonstratie was bedoeld als tegenactie tegen de groep Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Dit is de groep die vorig jaar werd tegengehouden op de snelweg onderweg naar de landelijk intocht in Dokkum. Zij hebben onlangs aangekondigd om bij achttien regionale intochten te demonstreren, maar laten uitgerekend Zaanstad links liggen. Toch gaat de actie van Kopper en Panen door. Met hoeveel aanhangers is niet duidelijk.

Wie zijn er níet bij?

1. Actiegroep De Grauwe Eeuw heeft eerder tegen NH Nieuws gezegd dat ze niet gaan demonstreren tijdens de landelijke intocht. "Waarom zou ik demonstreren? Als de politie en de burgemeester mijn veiligheid niet kunnen garanderen. Met demonstreren gaat er trouwens ook niks veranderen aan het racistische sinterklaasfeest", zei Michael van Zeijl van de actiegroep onlangs tegen NH Nieuws. Wel hebben zij aangekondigd de intocht te gaan 'stoppen'. Middels een kort geding proberen zij dit voor elkaar te krijgen. Deze vindt op 13 november plaats.



2. Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft zich niet aangemeld voor de demonstratie. Opvallend, omdat ze eerder deze week lieten weten bij achttien regionale intochten te willen demonstreren. Uitgerekend de landelijke intocht laten ze aan zich voorbij gaan. De aanhangers van KOZP werden vorig jaar met een snelwegblokkade tegengehouden toen ze onderweg waren naar de landelijke intocht in het Friese Dokkum. Vandaag veroordeelde de rechter deze 'blokkeerfriezen' tot taakstraffen tot 240 uur.



De voorwaarden

De groepen moeten tijdens de intocht in hun vak blijven en zelf voor een ordedienst zorgen. Ook wil de gemeente vooraf weten hoeveel mensen er komen. Kleding die het gezicht grotendeels bedekt en het gebruik van drugs en alcohol is verboden in de demonstratievakken.

Actievoerders hebben nog tot woensdag de tijd om zich aan te melden bij de gemeente. Vervolgens krijgen de voor- en tegenstanders met wie afspraken zijn gemaakt, plekken toegewezen die ver uit elkaar liggen. Volgens de woordvoerder van de gemeente zijn het twee locaties langs de route, die ver uit elkaar liggen en die worden afgescheiden van de kinderen. Dit om confrontaties te voorkomen.