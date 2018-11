Anti-Zwarte Piet-demonstratie bij intocht wordt vreedzaam: "Geen trauma's voor kinderen"

ZAANSTAD - De groep 'Inclusief sinterklaasfeest Zaanstad' gaat tijdens de landelijke intocht een vreedzaam protest tegen Zwarte Piet houden. Dat vertelt Anne (56), een van de deelnemers, aan NH Nieuws. "Ik ben zelf oma, dus ik wil absoluut niet dat de kinderen een trauma aan onze actie over houden."

De groep heeft als plan om bij de aankomst van Sinterklaas te gaan staan met spandoeken en kartonnen borden. Hoeveel mensen zich bij hen aansluiten, is nog onduidelijk. "Het is voor ons de eerste keer, dus dat is best spannend", aldus Anne.

De bedoeling van de demonstratie is duidelijk maken dat er "ook genoeg tegenstanders van Zwarte Piet zijn". "Er wordt overal gezegd dat de meerderheid Zwarte Piet wil houden, maar dat is helemaal niet zo. Er zijn ook heel veel mensen die er vanaf willen en dat willen we op een vreedzame manier laten merken."

Het plan van de NTR om zowel Roetveeg- als Zwarte Pieten bij de intocht te hebben, is volgens de groep niet genoeg. "Je kunt over dit onderwerp geen compromissen sluiten. Het blijft een racistische karikatuur."