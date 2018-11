De Grauwe Eeuw-leider reageert: "We gaan de sinterklaasintocht stoppen"

Foto: NTR / Still uit video

ZAANSTAD - Michael van Zeijl, de extreemlinkse leider van actiegroep De Grauwe Eeuw, heeft gereageerd op de uitspraken van VVD Zaanstad en de Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV). Zij pleitten eerder vandaag voor het 'preventief vastzetten' van Van Zeijl tijdens de sinterklaasintocht in Zaandam. Van Zeijl gaf aan dat hij de intocht gaat 'stoppen'.

Van Zeijl heeft de uitspraken van Harrie van der Laan van de POV en Marianne de Boer van de VVD gelezen en vindt dat hij door de lokale politci als een crimineel weggezet wordt. Ook noemden zij Van Zeijl een 'idioot'.

"Met deze uitspraken laten ze alleen maar zien hoe incompetent ze zijn. Bovendien maken ze zich schuldig aan mensenrechtenschennis als ze mij preventief vast zouden zetten", aldus de actievoerder tegen NH Nieuws.

Lees ook: Zaanse partijen willen exreemlinkse activist en 'idioot' vastzetten tijdens intocht

'Prijs op hoofd van Sinterklaas'

Dat preventief vastzetten gebeurde vorig jaar wel bij de sinterklaasintocht in het Friese Dokkum. Toen besloot het OM de actievoerder op te sluiten nadat hij onder andere had opgeroepen om een prijs op het hoofd van Sinterklaas te zetten. "Dubbele prijs als het tijdens de nationale intocht is zodat alle kinderen getuigen ervan zijn, zelfs massaal onder zijn hersenen en botsplinters bedekt zitten", zei hij toen op Facebook.

Voor deze uitspraken is De Grauwe Eeuw-voorman onlangs veroordeeld wegens opruiing. Hij kreeg een boete van 300 euro en een taakstraf van 120 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk.

Lees ook: Demonstraties toegestaan tijdens landelijke Sinterklaasintocht

Demonstreren

Deze week gaf burgemeester Jan Hamming aan dat er tijdens de intocht op 17 november gedemonstreerd mag worden. Een noordverordening, zoals de lokale VVD graag had gezien, komt er niet. Toch is Van Zeijl niet van plan om met De Grauwe Eeuw te gaan demonstreren tijdens de intocht. "Waarom zou ik? Als de politie en de burgemeester mijn veiligheid niet kunnen garanderen. Met demonstreren gaat er trouwens ook niks veranderen aan het racistische sinterklaasfeest."

Lees ook: Zaanstad streng beveilig tijdens intocht: 600 agenten, tassencontrole en geen auto's

Van Zeijl is daarom van plan om 'ervoor te zorgen dat de intocht niet doorgaat'. Hoe, dat wil hij niet zeggen. "Het moet een verrassing zijn. Als ik het vooraf al vertel, dan ben ik mijn leven niet zeker. Daar wil ik het bij laten."