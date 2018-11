Actiegroep denkt kans te maken Sinterklaasintocht te verbieden: "Er zijn opties"

ZAANDAM - De actiegroep Majority Perspective denkt een kans te maken in het kort geding over het verbod van de Sinterklaasintocht in Zaandam. De groep liet eerder vandaag weten onder meer de NTR en burgemeester Jan Hamming van Zaanstad voor de rechter te slepen.

"We krijgen nu al veel 'shit' over ons heen", zegt een woordvoerder van de groep tegen NH Nieuws. "Maar we denken kans te maken. Als het niet lukt, zijn er nog andere wegen dan het Nederlandse recht."

Majority Perspective zegt zich te beroepen op de "rechten van het kind". "Die zouden niet met racistische uitingen moeten worden geconfronteerd", vervolgt de woordvoerder. Verder is de groep niet tegen het feest, maar tegen de "racistische elementen" daarin.



De landelijke intocht vindt volgende week zaterdag plaats in Zaanstad. Burgemeester Jan Hamming moet van de stichting voor de rechter verschijnen, "omdat-ie de boel financiert". De NTR verzorgt de uitzending. "Zij gaan over de schreef vanwege het tijdstip daarvan", vindt Majority Perspective. "Er zitten racistische elementen in een programma terwijl kinderen kijken."

Kwetsend symbool

Ook de Staat, het Commissariaat voor de Media, Kijkwijzer en mediabedrijf Vinke Vision zijn gedagvaard. "Zwarte Piet is een kwetsend symbool en schaadt de ontwikkeling van kinderen. We vinden ook dat de staat kinderverdragen moet hanteren en het feest moet stoppen."

De NTR, Vinke Vision en de gemeente Zaanstad zijn op de hoogte van het kort geding. "We hebben er kennis van genomen, maar reageren er niet op", laat René Takken van de NTR weten aan NH Nieuws. "We zijn te druk met het organiseren van het feest en hebben hier geen tijd voor", zegt Vinke Vision. Een woordvoerder van de gemeente Zaanstad zegt het kort geding "af te wachten."

Majority Perspective

De stichting Majority Perspective is opgericht op 2 november, zo blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel. Opvallend is dat de bestuurders linkse activisten zijn die eerder ook al hun ongenoegen hebben laten blijken over onder meer Zwarte Piet en de Dodenherdenking.



Zo is een van de bestuurders de extreemlinkse Michael van Zeijl, leider van de groep Grauwe Eeuw (rechts op bovenstaande foto). Hij liet eerder weten de Sinterklaasintocht te willen 'stoppen'. Ook zei hij een prijs op het hoofd van Sinterklaas te zetten. Vanwege zijn extreme uitspraken werd hij veroordeeld voor opruiing. Hij kreeg een werkstraf.



Een ander prominent lid is Rogier Meijerink. De activist kondigde in de aanloop naar de Dodenherdenking dit jaar aan een 'lawaaidemonstratie' te willen houden. Meijerink liet toen weten de herdenking racistisch te vinden, omdat er alleen wordt stilgestaan bij de "22.000 witte slachtoffers die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog." Hij blies de demonstratie uiteindelijk af.