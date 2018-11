Deel dit artikel:













Burgemeester Den Helder stuurt brief aan kinderen: 'Natuurlijk kun je veilig naar de intocht' Foto: ANP

DEN HELDER - De burgemeester van Den Helder heeft een brief gestuurd aan kinderen over de aankomst van Sinterklaas in de stad. Hij vertelt dat ze de intocht zaterdag veilig kunnen bezoeken. Naar 'grote mensen' stuurt hij een aparte brief, waarin hij hen vraagt begrip te hebben voor demonstraties.

Burgemeester Schuiling wijst er in de brief op dat er gedemonstreerd zal worden door Kick Out Zwarte Piet. "Jullie ouders hebben mij de afgelopen dagen veel vragen gesteld. Kan ik met mijn dochter veilig naar de intocht? Mag mijn zoon verkleed als piet? Hierop kan ik alleen maar zeggen: Natuurlijk kan dat", schrijft hij in de brief. Lees ook: Zaanstad maakt afspraken met Piet-demonstranten Grondrecht

In de tekst aan ouders laat hij weten dat er door tegenstanders van Zwarte Piet gedemonstreerd zal worden op Willemsoord. "Demonstreren is een grondrecht dat moet worden gerespecteerd. De gemeente kan dan ook niet anders dan de demonstratie toestaan." Lees ook: Zwart of roetveeg? Dit is de (hoe dan ook) omstreden keuze van Monique en Mireille Aan het demonstreren zitten veel voorwaarden, aldus Schuiling. "Zodat er een goede balans ontstaat tussen het vieren van een kinderfeest en het respecteren van het grondrecht van demonstranten." Genoeg andere plekken

De burgemeester zegt er in zijn brief begrip voor te hebben dat niet iedereen geconfronteerd wil worden met een demonstratie. "Om die redenen zijn er genoeg andere plekken waar (groot)ouders met hun kinderen het feest kunnen bijwonen." Lees ook: Geen aanvragen bij gemeente Den Helder voor demonstratie Hij vraagt iedereen er begrip voor te hebben dat er mensen, de demonstranten in dit geval, met andere meningen zijn. "Als volwassenen kunnen wij onze kinderen tonen dat mensen verschillende meningen kunnen hebben en dat we toch vreedzaam naast elkaar kunnen leven." Niet provoceren

Gisteren zei de gemeente Den Helder nog dat er geen demonstraties waren aangekondigd, maar er is alsnog een aanvraag gedaan door Kick Out Zwarte Piet. De demonstranten geven volgens de gemeente aan niet te zullen provoceren. 💬 Whatsapp ons!

