Geen aanvragen bij gemeente Den Helder voor demonstratie Foto: ANP

DEN HELDER - Er is bij de gemeente Den Helder geen aanvraag gedaan voor een vergunning om te demonstreren tijdens de intocht van Sinterklaas komende zaterdag. Kick Out Zwarte Piet liet eerder weten komend weekend onder meer in Den Helder te gaan demonstreren.

Maar daar weet de gemeente officieel dus niks van. Wie wil demonstreren in Den Helder wordt gevraagd dat 72 uur van tevoren aan te geven. "Dan kunnen we afspraken maken over hoe dat gebeurt", zegt een woordvoerder. Lees ook: Kick Out Zwarte Piet gaat demonstreren tijdens intocht in Den Helder In principe kan aanmelden voor zaterdag dus niet meer, maar "als we toch nog meldingen binnenkrijgen, zullen we die proberen te bekijken". 💬 Whatsapp ons!

