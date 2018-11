Zwart of roetveeg? Dit is de (hoe dan ook) omstreden keuze van Monique en Mireille

ZAANSTAD - De jaarlijkse pietendiscussie is inmiddels niet meer weg te denken bij het Sinterklaasfeest. Maar hoe denken de roetveegpiet en Zwarte Piet er eigenlijk zelf over?

Monique Draijer-Zoon uit Beverwijk speelt al jaren Zwarte Piet en wil dat graag zou houden. "Als ik niet zwart mag, dan hoeft het van mij niet meer," zegt ze. "Het maakt ons onherkenbaar. Die magie als je een kind dan pepernoten geeft, is geweldig!"

Mireille Sampimon uit Alkmaar is sinds kort in te huren als roetveegpiet. "Ik geef toe dat het bij mij ook even duurde voordat ik inzag dat we de traditie moeten veranderen, maar nu vind ik dat het een feest moet zijn voor iedereen."



Zelfde doel

Beide pieten hebben hetzelfde doel: kinderen blij maken. Volgens Mireille gaat de magie niet verloren als piet voortaan met roetvegen alleen door het leven gaat. "Er zijn genoeg manieren om onherkenbaar te zijn. Ik heb een pruik op en gebruik veel make-up."

Zwarte Piet Monique kan zich wel goed voorstellen dat iemand zich beledigd voelt door Zwarte Piet. "Maar de insteek is niet om te discrimineren. Ik wil anderen niet voor het hoofd stoten, maar voor mijn gevoel zit er geen kwade opzet achter Zwarte Piet."

Discussie-moe

Beide pieten zijn vooral de discussie zat, alleen de oplossing zien ze alle twee anders. "Als ik diep in m'n hart kijk hoop ik dat we de traditie niet hoeven te veranderen en dat Zwarte Piet over vijftien jaar nog steeds zwart is," zegt Monique.

Lees ook: NH Nieuws Panel: 'Niets mis met Zwarte Piet'

Mireille hoopt juist het tegenovergestelde. "Het zou mooi zijn als er langzamerhand steeds meer roetveegpieten bij komen en dat iedereen blij kan zijn met het Sinterklaasfeest."

Rechtszaak

Vanmiddag is een belangrijk moment in de pietendiscussie. De rechtbank in Haarlem doet namelijk uitspraak in de zaak die de stichting Majority Perspective heeft aangespannen tegen de gemeente Zaanstad en omroep NTR. De stichting eist een verbod op de nationale intocht in Zaanstad. De uitspraak is rond 16.00 uur en te volgen bij NH Nieuws.