Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gaat het door of niet? Vandaag doet de rechter uitspraak over landelijke intocht Foto: ANP Foto: ANP

ZAANSTAD - Gaat de landelijke sinterklaasintocht in Zaanstad nou door, of niet? Over deze vraag moet vandaag meer duidelijkheid komen als de rechtbank in Haarlem uitspraak doet in de zaak die de stichting Majority Perspective heeft aangespannen tegen de gemeente Zaanstad en omroep NTR.

De stichting eist een verbod op de volgens haar 'racistische nationale intocht in Zaanstad'. Ook het Commissariaat voor de Media (CvdM), de Staat, Kijkwijzer en mediabedrijf Vinke Vision waren gedagvaard. Volgens de stichting maken al deze partijen, net als de gemeente Zaanstad en de NTR, zich schuldig aan het niet naleven van wetten en internationale verdragen. De advocaat van de gemeente Zaanstad liet gisteren tijdens de zittingsdag al weten dat de gemeente moet gaan kijken of het haalbaar is om de intocht door te laten gaan, mocht Majority Perspective gelijk krijgen van de rechter. De uitspraak is vanmiddag rond 16.00 uur. Lees ook: Zaanstad: "Sintintocht op losse schroeven als eisen tegenstanders worden ingewilligd" Rapporten van Verenigde Naties

De advocaat van Majority Perspective beargumenteerde gisteren in de rechtbank waarom de sintintocht moet worden afgelast. "Wij willen geen intocht met zwarte stereotypering. Het uiterlijk en gedrag van Zwarte Piet leidt tot het idee dat zwarte mensen dom zijn en dat kan bijdragen tot pesten", betoogde hij. Daarbij werden meerdere rapporten van onder andere de Verenigde Naties en de Kinderombudsman en een uitspraak van de rechtbank Amsterdam aangehaald. De advocaat van de gemeente Zaanstad gaf na het betoog van de actiegroep aan dat er mogelijk geen intocht komt als de eis van Majority Perspective wordt toegewezen. Hij gaf aan dat Zaanstad al jarenlang samenwerkt met groepen om tegen racisme ten strijde te trekken. Zo zou er ook in samenspraak met de NTR zijn besloten dat de intocht zich dit jaar zou ontdoen van traditionele Zwarte Piet-kenmerken en zich zou focussen op roetveegpieten. Lees ook: Actiegroep denkt kans te maken sinterklaasintocht te stoppen: "Er zijn opties" Michael van Zeijl

Een van de bestuursleden van de stichting, Michael van Zeijl, werd overigens vlak na de zitting op straat aangehouden door de politie. Hij zou op sociale media doodsbedreigingen hebben geuit aan het adres van Sinterklaas. Van Zeijl, ook bekend van de actiegroep De Grauwe Eeuw, twitterde gisterochtend in aanloop naar het kort geding het volgende: "Onderweg naar Haarlem om Zwarte Piet te euthanaseren. Voor alle #blokkeerfriezen: jullie moeten voor de trein van Utrecht naar Haarlem op het spoor gaan staan. Ik zal zwaaien!" Lees ook: De Grauwe Eeuw-voorman gearresteerd voor bedreigen Sinterklaas Van Zeijl is een gebiedsverbod opgelegd voor de sinterklaasintocht. Hij mag dan niet in de buurt komen van de Zaanse Schans, waar Sinterklaas aan land komt. Ook Rogier Meijerink en Christa Soeters van Majority Perspective hebben dit gebiedsverbod opgelegd gekregen van de burgemeester van Zaanstad, Jan Hamming. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003