De Grauwe Eeuw-voorman gearresteerd voor bedreigen Sinterklaas

HAARLEM - De Grauwe Eeuw-activist Michael van Zeijl is vanmiddag door de politie aangehouden op verdenking van het bedreigen van Sinterklaas via sociale media. Van Zeijl is na een kort geding in de rechtbank van Haarlem aangehouden. De activist krijgt samen met drie metgezellen een gebiedsverbod voor de sinterklaasintocht in Zaanstad.

Dit kort geding had Van Zeijl in naam van de stichting Majority Perspective aangespannen tegen de NTR, de Zaanse burgemeester Jan Hamming en de gemeente Zaanstad om de sinterklaasintocht te laten verbieden. Van Zeijl strijdt met zowel deze stichting als de actiegroep De Grauwe Eeuw tegen onder andere de afschaffing van Zwarte Piet, omdat het racistisch zou zijn.

Lees ook: Voor- en tegenstanders sintintocht verzamelen zich voor rechtbank Haarlem

Eerder op de dag twitterde Van Zeijl het volgende over de rechtszaak in Haarlem: "Onderweg naar Haarlem om Zwarte Piet te euthanaseren. Voor alle #blokkeerfriezen: jullie moeten voor de trein van Utrecht naar Haarlem op het spoor gaan staan. Ik zal zwaaien!" Na afloop van de rechtszaak is Van Zeijl aangehouden, bevestigt de politie.

JFK

Of dit de bedreiging is die tot de aanhouding heeft geleid, is niet duidelijk. Een aantal weken geleden postte Van Zeijl al een bewerkte foto van Sinterklaas op Twitter, waarop de Goedheiligman te zien was op de plek van de Amerikaanse president John F. Kennedy vlak voordat hij werd doodgeschoten.

Van Zeijl heeft, net als drie andere anti-zwarte piet-demonstranten, een gebiedsverbod opgelegd gekregen voor de sinterklaasintocht, komend weekend in Zaanstad. De rechter doet morgen uitspraak in het kort geding waarvoor Van Zeijl en zijn mede-demonstranten in eerste instantie in Haarlem waren.

Lees ook: De Grauwe Eeuw-leider reageert: "We gaan de sinterklaasintocht stoppen"

Hersenen en botsplinters

Vorig jaar uitte Van Zeijl ook een doodsbedreiging in de richting van Sinterklaas op sociale media. Hij zette een prijs op het hoofd van de sint. "Dubbele prijs als het tijdens de nationale intocht is zodat alle kinderen getuigen ervan zijn, zelfs massaal onder zijn hersenen en botsplinters bedekt zitten", zei hij toen op Facebook. Voor deze uitspraken is De Grauwe Eeuw-voorman onlangs veroordeeld wegens opruiing. Hij kreeg een boete van 300 euro en een taakstraf van 120 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Ook werd hij ten tijde van de sinterklaasintocht in Dokkum preventief vastgezet.