Zaanstad: "Sintintocht op losse schroeven als eisen tegenstanders worden ingewilligd"

HAARLEM - In de rechtbank van Haarlem kwamen vandaag tegenstanders en organisatoren van de landelijke sintintocht bijeen. De rechter boog zich vandaag over het kort geding, waarin de tegenstanders eisen dat de intocht zaterdag niet door mag gaan.

Het kort geding werd aangespannen door de stichting Majority Perspective tegen onder meer de NTR, die de tv-uitzending verzorgt, en burgemeester Jan Hamming van de gemeente Zaanstad. De groep vindt dat de 'racistische nationale intocht in Zaanstad' moet worden verboden.

De advocaat van de groep beargumenteerde waarom de sintintocht moet worden afgelast. "Wij willen geen intocht met zwarte stereotypering. Het uiterlijk en gedrag van Zwarte Piet leidt tot het idee dat zwarte mensen dom zijn en dat kan bijdragen tot pesten", betoogde hij. Daarbij werden meerdere rapporten van onder andere de Verenigde Naties en de Kinderombudsman en een uitspraak van de rechtbank Amsterdam aangehaald.

De advocaat van de gemeente Zaanstad gaf na het betoog van de actiegroep aan dat er mogelijk geen intocht komt als de eis van Majority Perspective wordt toegewezen. Hij gaf aan dat Zaanstad al jarenlang samenwerkt met groepen om tegen racisme ten strijde te trekken. Zo zou er ook in samenspraak met de NTR zijn besloten dat de intocht zich dit jaar zou ontdoen van traditionele Zwarte Piet-kenmerken en zich zou focussen op roetveegpieten.

Roetveegpieten

De NTR, die zorgt voor de tv-registratie rondom de landelijke sintintocht, was in de rechtszaal onduidelijk over hun beleid omtrent roetveegpieten. De omroep gaf aan invloed te hebben op het tv-gedeelte met roetveegpieten dat gescript is, maar niet over hoe pietencomités uit de regio eruit willen zien. De rechter had echter gehoord dat comités met roetveegpieten een grotere kans zouden hebben om op beeld te komen, waarna de NTR bevestigde dat dat inderdaad het beleid is. "Maar wij hebben geen invloed", benadrukte de organisatie nogmaals.

Advocaten van meerdere gedaagden gaven ook aan dat hun organisatie geen rol speelt in het uiterlijk van Zwarte Piet. Zij konden dan ook niet begrijpen waarom zij zich bij de rechtbank moesten melden.

Morgen om 16.00 uur volgt er een uitspraak in deze zaak.

Buiten hadden zich voorafgaand aan het kort geding enkele demonstranten gemeld voor de rechtbank: