Souvenirwinkel Egmond na brand bij buren weer open: "Was groot gemis in het dorp"

EGMOND AAN ZEE - Geert en Heidi Bes kunnen weer aan het werk in hun souvenirwinkel in het centrum van Egmond aan Zee. Door de grote brand in het naastgelegen restaurant De Klok liepen ook zij fikse schade op. Na bijna drie maanden ging de zaak vanochtend weer open.

Restaurant De Klok aan het Egmondse Pompplein werd 16 augustus door een grote brand compleet verwoest. Voor de buren, de familie Bes, had de brand ook flinke gevolgen. De roetschade bleek enorm. Vele honderden snuisterijen in de winkel konden richting prullenbak.

Een kleine drie maanden later kunnen klanten weer terecht in de souvenirwinkel. "Hier hebben we heel erg naar uitgekeken", vertelt Heidi Bes. "We zijn erg blij dat we weer open zijn. Je wil aan het werk en dan duurt drie maanden gewoon heel lang."

Interieur behouden

"We hebben gelukkig het oude interieur kunnen behouden, maar het plafond en de vloer moesten vernieuwd worden." Al vroeg weten dorpsbewoners en klanten de heropende zaak te vinden, de meesten mét een bosje bloemen. Ze zijn blij dat de beeldbepalende winkel er weer is.

"Altijd het gezellige praatje", vertelt een vrouw. "Het was een groot gemis in het dorp." Volgens een oudere inwoner is de winkel zelfs een van de oudsten in het dorp: "Deze zaak komt uit 1914 geloof ik. Iets wat er bij hoort eigenlijk."

Na de brand heeft het dorp zich flink ingespannen om alle gedupeerden mentaal, maar ook financieel te steunen. Iets wat Geert Bes, de vijfde generatie die de winkel runt, niet snel zal vergeten. "Alle warme reacties op straat, de crowdfunding en de benefietavond. Het is een klein dorp maar de saamhorigheid is groot."